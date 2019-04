Melichárek o zkušenosti s Chelsea: Willian se toulá, ale pak ho nechytíte | iSport.cz

Přes Johana Dahlina, o tři roky mladšího parťáka, se Dušan Melichárek do brány proti anglickému gigantovi nedostal. „Každý chce takové zápasy chytat, ale já jsem nad tím takto nepřemýšlel,“ ujišťuje gólman, jenž se v zimě vrátil z druholigového Brna do špičkového švédského klubu. A je šťastný. I proto, že mohl být v pětatřiceti letech u dvojzápasu s Chelsea.

Měli jste na lepší výsledky?

„Určitě, hlavně v prvním zápase doma. Prohráli jsme sice 1:2, ale v prvním poločase jsme je dostali pod tlak. Měli jsme hodně šancí, hlavně po standardkách. Často se omílá, že už to není ta Chelsea, jako když tam chytal Petr Čech, ale furt je to strašně silný tým.“

Na Stamford Bridge jste prohráli 0:3. Přejeli vás?

„Doma je Chelsea silnější. Ti hráči jsou hrozně zkušení. Ví, že pohár se hraje jinak než liga, vyloženě na výsledek. Umí to. V prvních třiceti minutách jsme měli situace 3:3 nebo 4:4, ale nedokázali jsme z nich nic vytěžit. Chelsea chodila v hodně hráčích dopředu. Celkově jsme odešli se zdviženou hlavou. Škoda, že jsme nepostoupili. Mohli jsme si zahrát se Slavií... Moc nesleduju anglickou ligu, ale chvílemi mi přišlo, že proti nám hrají profesorsky.“

Kdo vás zaujal?

„David Luiz. Ten je fakt výborný, i když zrovna on udělal u nás chybu. Nebo Willian. Přišlo mi, že se po hřišti toulá. Jenže pak dostane balon, který se mu neodlepí od nohy a vy abyste ho chytali na motorce. Líbil se mi i defenzivnější Barkley, to je takový pitbul. Ten má budoucnost.“

Co stadion?

„Stamford Bridge je takový starý Eden... Atmosféra fotbalu tam na vás dýchne. I když nejsem zvyklý moc fotit, pár fotek jsem si udělal. Celý Londýn je historický a tento stadion do toho zapadá. Není to nic super moderního.“

Jaké šance dáváte Slavii?

„Sleduju ji v české lize, kde všechny válcuje, i v Evropské. Hraje nejlepší fotbal, který můžete v Česku vidět. Má výborné hráče, tým je silný, sebevědomý. Pokud je podrží gólman, můžou Chelsea potrápit. Myslím, že by Slavia mohla i postoupit. Chce to hrát zodpovědně. Vpředu je Škoďák, což je tank. I Chelsea udělá chyby.“

Jak ji k tomu donutit?

„Bavili jsme se o tom, že proti ní nesmíme hrát úplně otevřený fotbal. Oni jsou výborní technicky. Každý jejich hráč je dražší než celé Malmö nebo Slavia. Doma jsme na ně nalezli, bránili kompaktně, ale nahoře. Každý z našich hráčů musel naběhat spoustu kilometrů. Malmö zažilo podobných zápasů v posledních letech víc, třeba proti Realu Madrid. Příprava byla úplně jiná než v Brně nebo ve Slovácku, když nás čekal souboj se Spartou, Slavií nebo Plzní. Tady se brala Chelsea jako jakýkoliv jiný zápas.“

Co vlastně říkáte na postup „sešívaných“ do čtvrtfinále?

„Je to úplná bomba. V reprezentaci se mění generace hráčů, trenér Šilhavý to má těžké. Tyhle úspěchy český fotbal potřebuje. Všichni by se měli radovat, jaké mu dělá Slavia jméno. I když fandí jinému klubu. Přišlo mi líto, když v zápase se Sevillou někteří fanoušci pět minut před koncem odcházeli. I kdyby se vypadlo, hráči si zasloužili, aby jim lidé zatleskali. Jasně, že proti Seville měla Slavia štěstí, ale šla mu naproti. V Evropské lize hraje to, co jí soupeř dovolí.“

Zaregistrovali spoluhráči, že Chelsea vyfasovala ve čtvrtfinále Slavia?

„Bavili jsme se o tom. Kluci byli překvapení, že Slavia vyřadila Sevillu. Popisoval jsem jim to. A myslím, že to pochopili a už nebyli tak překvapení.“

Ve Švédsku začala liga, hraje se systémem jaro-podzim. Jednička je Dahlin, vy čekáte na šanci. Jste s tím smířený?

„V přípravě jsem musel kvůli kolenu vynechat pár týdnů přípravy, ty nejdůležitější zápasy jsem nechytal. Ale zahrál jsem si proti Alkmaaru, Bredfordu. Trenér se rozhodl, že začnu na lavici. Jsme tady čtyři gólmani. Malmö má na každé pozici kvalitu. Ve Švédsku jsem stoprocentně spokojený. Je mi pětatřicet let a cítím, že bych se ještě mohl posouvat. Fotbal mě tady začal bavit ještě víc.“

Navíc na něm nejste existenčně závislý. Provozujete autoservis…

„Ano. Něco jsem investoval, nemusím se ohlížet jen na fotbal. Ale chci zatím chytat dál. Z mraků, které byly po konci v Brně strašně černé, se další den po zájmu Malmö stala zase modrá obloha. Z dob, kdy jsem tady působil, zůstali trenér gólmanů, masér a tři hráči, kteří se vrátili ze zahraničí. Ředitelem je kluk, který mi tehdy dělal kapitána. Strašně moc se toho tady změnilo. Myslel jsem si, jak je tu všechno profesionální. Jenže dnes je to ještě desetkrát tolik. Klub se obrovsky posunul kupředu. Třeba co se týká technologií, to ani nejde popsat. Všechno se dělá pro fotbal a kolem něj. Máme například střílející stroj. Když na vás letí balon rychlostí sto čtyřicet kilometrů za hodinu, je to fakt sranda (úsměv) Užil jsem si, když mě to na prvním tréninku bacilo. Byla to strašná morda. Celá švédská liga šla nahoru. Úroveň je docela vysoká.“

Ze dvou utkání máte jediný bod. Jakto?

„Nedáváme góly, to je náš jediný problém. Teď jsme letěli tisíc kilometrů do Sundsvallu, výlet na tři dny. V Malmö se chodí v mikinách, tam je ještě sníh. Prohráli jsme 1:3. V Malmö jsou vždy ty nejvyšší ambice, nikdo se za nic neschovává a nevykládá kraviny. Cíl je jasně daný, vyhrát titul. Po dvou zápasech už jsou fanoušci nespokojení. To by nás mohlo nakopnout."