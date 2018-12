Melichárek v Malmö: Chtěl jsem pryč z českého fotbalu, těším se na Chelsea | iSport.cz

Co rozhodlo pro návrat do Malmö?

„Nejdůležitější byly sportovní důvody. Malmö je velký a úspěšný klub. Dostal jsem šanci, která už by se nikdy nenaskytla.“

Když jste z klubu před sedmi lety odcházel do Brna, napadlo vás, že se ještě jako gólman vrátíte?

„Vůbec jsem takto nepřemýšlel. Ani když jsem skončil v Brně, tak mě tahle varianta nenapadla. Ale pan Martinovič, který mi pomáhá a už tehdy mi domluvil přestup do Švédska, přišel s touto možností. Samozřejmě je to i finančně zajímavější než Česko, ale rozhodla hlavně sportovní stránka.“

Co touha po změně?

„Za sedm let co jsem byl doma, jsem chtěl opustit české fotbalové prostředí. Věřte mi, že jsem měl zamotanou hlavu. Řešil jsem ještě jednu nabídku z české ligy. Moc jsem o tom přemýšlel. Ale vím, do čeho se vracím. S rodinou jsme se dohodli, že půjdeme do Malmö. Dnes jsem sem přiletěl a podepsali jsme dvouletou smlouvu. Zpočátku tu budu sám, pak za mnou přiletí rodina. Malé dítě není žádná komplikace. Desátého ledna se tady mám hlásit na přípravě, čtrnáctého února hrajeme s Chelsea Evropskou ligu.“

Taky slušné lákadlo, co?

„Samozřejmě. Po tom půlroce v Brně si zahrát proti Chelsea, to je docela rozdíl. (úsměv). Určitou roli Evropská liga hrála, ale bral jsem to sportovní hledisko globálně.“

Znáte ještě někoho z klubu?

„Bývalý spoluhráč Daniel Andersson je teď ředitelem. V týmu jsou čtyři hráči, se kterými jsem hrával. Stejný je i masér, sekterářka. Co mám informace, Malmö nechce v zimě nikoho prodávat, takže v příští sezoně bude mít zase ty nejvyšší ambice.“

Přicházíte na pozici dvojky?

„Je tu zpátky gólman, který se mnou chytal už tehdy. Není to vyloženě definované tak, že budu dvojka. Budu plnohodnotný hráč týmu, nejdu sem na dvouletou dovolenou. Máme spolu dobrý vztah, těch sedm let jsme byli v kontaktu.“