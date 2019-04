Slavia - Chelsea: Jak na Chelsea? Jako v Seville! Trpišovský dostal návod z Anglie | iSport.cz

Možná to bude marná snaha, boj s větrnými mlýny. Ale možná ne, a toho je třeba se chytit. Na Chelsea už si nemálo trenérů v probíhající sezoně vyšláplo. V poslední době se to podařilo třeba Santu Espiritovi s Wolverhamptonem, který na Stamford Bridge remizoval 1:1, a blízko tomuhle výsledku byl i Rafael Benítez s Newcastlem. Společné znamení – hra na tři stopery. Docela podobný způsob, jakým se Slavii podařilo vymést v osmifinále Evropské ligy Sevillu.

Důvod? Chelsea hraje na tři útočníky, přičemž jeden z nich válí jako takzvaná falešná devítka, tedy fotbalový umělec, který je schopný vymyslet gólovou akci, nebo ji sám dotáhnout do konce. V popisu to má Eden Hazard.

Úleva je, že v Edenu nejspíš hrát nebude, protože kouč Maurizio Sarri ho v Evropské lize nechává většinou odpočívat. Tuto roli je ovšem s přimhouřenýma očima schopen zastat třeba Pedro, nebo ještě líp Willian. Oba by měli nastoupit – a k nim silák do šestnáctky Olivier Giroud.

Proti takové ofenzivní síle by se dva stopeři mohli pominout. Hra „na tři“ by ale Slavii vyřešila ještě další dva trable. První je, že kvůli absenci Tomáše Součka by se musel nově skládat střed zálohy. Sehranou „evropskou“ trojku, v níž figurují ještě Ibrahim Traoré a Alex Král, by musel někdo doplnit. Josef Hušbauer? Petr Ševčík?

Při této variantě to nebude nutné řešit, Král s Traorém by kosili prostor před stopery, a před nimi by mohl volně působit rozehraný Miroslav Stoch. A nahoře napadající útočníci Jaromír Zmrhal a Lukáš Masopust, přesně jako v Seville, kde se snažili rozbíjet rozehrávku tria Sergi Gomez – Simon Kjaer – Gabriel Mercado. Chelsea sice nehraje v takovém složení, využívá spíš formaci 4 – 3 – 3, přesto má v obraně hráče, který umí z hloubi pole nahrát na gól jako by nic – Davida Luize.

Pravděpodobná sestava Slavie Kolář Kúdela, Ngadeu, Deli Coufal, Král, Stoch, Traoré, Bořil Masopust, Zmrhal

Teď do praxe. Když se Newcastle vytasil na začátku roku na Stamford Bridge s rozestavením 5 – 4 – 1, domácí drželi drtivou většinu času balon. S tím se ale počítalo, jenže dlouho vůbec nedokázali rozkývat hustou defenzivu hostů.

Povedlo se to právě až po Luizově čtyřicetimetrovém pasu na pohyblivého Pedra. U Luize v ten moment mohl stát jedině Salomon Rondon, jediný útočník v Benítezově sestavě, ale ten nezvádl oběhat všechno. A tak měl brazilský stoper dost času vystřihnout gólovou přihrávku. Právě tohle by se dalo kmitající a neúnavnou dvojicí Zmrhal – Masopust na hrotu teoreticky vyřešit. Viz návod z hlavy Santa Espirita, díky němuž uhrál Wolverhampton na Chelsea 1:1.

Právě branka hostů byla jak z učebnice bránění i útočení. Jeden z útočníků, v tomto případě Raul Jimenez, pomáhá s defenzivou záložníkům, zatímco druhý, tady Diogo Jota, neodchází od obránců soupeře. Wolves získali na vlastní šestnáctce balon a pak už šlo o suprový brejk právě Joty a Jimeneze až do kasy Kepy Arrizabalagy.

Slavia možná nemá tak velké šance, ale cesta existuje. Koneckonců „sešívaní“ už se po ní proti Seville vydali…

Návod jak na Chelsea si Slavia může vzít například ze hry Wolverhamptonu • Foto iSport.cz

Jen jeden hrot? To je proti Chelsea málo, jak ukázal nedávný souboj Newcastlem • Foto iSport.cz

