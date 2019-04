Hlasité ticho Polotribuny Sever. Příště, potom i napořád ji udržte celou | iSport.cz

Ta absence dvou tisícovek lidí je obrovská škoda. Samozřejmě nejvíc pro ty, jimž byly k ničemu zakoupené vstupenky, přišli o mimořádný zážitek. Uškodilo to však i celkové atmosféře, kterou by si tenhle fotbalový svátek zasloužil. Jako by někdo přišel do divadla a chyběl kus kulis. Jakkoli byla druhá část Polotribuny Sever v obvyklé formě a neúnavně povzbuzovala, všechna čest. Byla slyšet pořádně.

O to víc ale musí i nezúčastněné napadnout, jak by to mohlo vypadat při plné parádě, jako při předchozím souboji se Sevillou. Vždyť ten bengál zaujme i zahraniční návštěvy Edenu, které už viděly ledacos. Je to zkrátka fenomén. To by byl rachot, hlavně když se Slavia hnala ve druhém poločase právě na bránu před kotlem. To by byla pomoc.

Vykousnutí kusu pověstné tribuny, které hrozí při nepřístojnostech i v domácí lize, je testem samočisticích mechanismů fanouškovského prostředí, byť nikdy nelze eliminovat nezodpovědnost jednotlivců. Když bude řeč o fanoušcích paušálně, což není nikdy úplně adekvátní, ukáže se také, jak ti slávističtí dokážou naložit s obrovskou mocí, kterou dostali do rukou. A také nakolik podlehli vědomí, že oni určují pravidla nebo to, co je a není normální, a nikdo zvenčí jim do toho nemá co mluvit. Čímž netvrdím, že to tak je. Jen to tak občas vypadá. Fakt.

Klubový bos Jaroslav Tvrdík od svého příchodu do klubu dělal všechno pro to, aby měl fanoušky na své straně, respektive na straně nové garnitury vlastníků. Zároveň tím riskoval, že mu fans přerostou přes hlavu. Nyní opakovaně dává najevo, že takhle to dál nejde, padla i slova o nulové toleranci. Budou to všichni zúčastnění myslet vážně? Nebo ne a vydrží to jen chvíli, jak to v Česku bývá? Schůzka s fanoušky a následné společné prohlášení dává jistou naději. Alespoň ohledně vhazování předmětů na hřiště. Tím to ale nekončí. Nehledě na to, že ve čtvrtek by si něco dovolil jenom totální blázen…

Tak jako na evropský level museli či ještě musí dorůst hráči, to samé platilo/platí o klubovém vedení, které si také umělo zařádit, i té časti fanoušků, jež je schopna pokazit to ostatním. Ať platí i druhá část citovaného chorálu: „Bican, Puč a Plánička – na Slavii jsou hrdí.“ Ať platí bezezbytku.

