Odvážná Slavia zaskočila Chelsea. Trpišovský zase překvapil sestavou! | iSport.cz

Základní jedenáctka na zápas Evropské ligy bez překvapení? To už by snad ani nebyl on. Kouč Slavie Jindřich Trpišovský do duelu s Chelsea nečekaně nasadil Petra Ševčíka, soupeře zaskočil i rozestavením. A co je nejdůležitější – záměr mu opět vyšel slušně. Pražané slavnému soupeři ve čtvrtfinále Evropské ligy vzdorovali statečně a o cennou remízu je až v samém závěru připravila trefa Alonsa. „Hledali jsme nejvhodnější rozestavení na to, jak jim rozbít hru,“ podotkl Trpišovský po porážce 0:1.