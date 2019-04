Bořil: Centr před gólem jsme mohli ubránit. Hazard je z jiné planety | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Krásný výkon, smutný konec. Slavia s Chelsea nešťastně padla 0:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Mrzí vás hodně, že jste neudrželi alespoň remízu?

„Velký zklamání. Odehráli jsme parádní zápas, Chelsea se vyrovnali. Měli jsme i několik vyložených šancí. Hráli jsme nahoru dolů, nikomu nejde nic vytknout. Ale udělali jsme jednu chybičku, kterou Chelsea potrestala. Mrzí nás to.“

Jak jste viděl situaci před inkasovaným gólem?

„Z mého pohledu to byl jednoduchý centr, který jsme mohli ubránit. Chyba, že jsme nepokryli Alonsa a taky moje, že jsem nechal Williana odcentrovat.“

Co vaše nadějná pozice po centru Josefa Hušbauera?

„Byla to stoprocentní šance. Kdyby skončila gólem, zase teď mluvíme jinak. Jenom škoda, že to tam nepadlo. Za celý zápas bychom si to zasloužili, dřeli jsme a napadali. Ukázali jsme, že na Chelsea umíme a nemusíme se jí bát.“

Místy jste ji dokonce přehrávali.

„Chtěli jsme hrát otevřenou partii. Chvilku hrála Chelsea a my byli v bloku, pak se to otočilo. Měli jsme střely, rohy, škoda, že tam nic nepadlo. Potrestala nás jediná chybička.“

Nepřekvapilo vás, že jste s celkem ze špičky Premier League dokázali držet krok?

„My taky máme kvalitu a ukázali jsme ji. Když presujeme, každému týmu se bude hrát špatně. Byli jsme rovnocenným soupeřem. Získali jsme hodně míčů, třeba Ibra (Traoré) hrál fantasticky. Vlastně všichni tak hráli… Překvapil mě až Hazard, když nastoupil. Ten je asi z jiné planety, udržel každý balon.“

Změnila se po nástupu Hazarda či Kantého hra Chelsea?

„Změnila. Hráli dopředu a udrželi víc míčů. Opakuju, že Hazard snad všechny, je hrozně nebezpečnej. Ale nemusíme se za nic stydět. Patří mezi nejlepší hráče planety a gól nám nedal (usměje se).“

Kolik sil vám zbylo na nedělní derby se Spartou?

„Hodně. Těšíme se, stejně jako jsme se těšili na Chelsea. Hrajeme doma před svými fanoušky, takže únava jde stranou.“

Může Sparta mít vzhledem k vašemu programu výhodu?

„My se na ni připravíme, víme, jak hraje. Jestli se máme chystat pět dní nebo dva, už nehraje velkou roli. Věřím, že trenér zase zvolí dobrou taktiku. Vůbec se toho nebojím, proti Chelsea jsme hráli fantasticky.

Se Spartou budete hrát třikrát během měsíce a půl, co na to říkáte?

„Jsem rád. Jde o vyhrocený, velký derby, kdo by ho nechtěl hrát. Těšíme se a doufáme, že všechno vyhrajeme (usměje se).“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 86. M. Alonso Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil – Traoré, Král – Masopust, Ševčík, Stoch (64. Zmrhal) – Olayinka (82. Van Buren). Hosté: Arrizabalaga – Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, M. Alonso – Barkley (75. Loftus-Cheek), Jorginho, Kovačić – Pedro (59. E. Hazard), Giroud, Willian. Náhradníci Domácí: Kovář, Kúdela, Frydrych, Zmrhal, Hušbauer, Van Buren, Škoda Hosté: Caballero, Kanté, Higuaín, Hazard, Loftus-Cheek, Zappacosta, Luiz Karty Domácí: Coufal Rozhodčí Zwayer – Schiffner, Achmüller (všichni Něm.) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 17484 diváků

