Slavia si v Anglii buduje jméno: Takhle nejistá Chelsea nebyla šest let | iSport.cz

Byla to do budoucna pro potenciální zahraniční angažmá i první menší zkouška ohněm pro talentovaného slávistického trenéra. Nejen on, ale pochopitelně i jeho svěží a pracovitý tým si v Evropě stačili skvělou čtvrtfinálovou jízdou vybudovat výborné jméno.

Reputaci Slavie potvrzovaly i hlasy ze Stamford Bridge, které nezněly jen jako zdvořilostní fráze. „Udělala na nás velký dojem,“ uznal kvalitu soupeře loňský mistr světa Olivier Giroud. „Zaujala nás kvalita a intenzita, kterou tento tým prokázal. V Premier League jste na to zvyklí, ale upřímně, první poločas v Edenu byl pro nás strašně těžký,“ přidal.

„Myslím, že Chelsea do Prahy přijela s tím, že by zápas mohl mít celkem pohodlný průběh. Sešívaní ale byli zatím jednoznačně nejtěžším protivníkem, se kterým se Sarriho tým v této sezoně v Evropské lize potkal,“ míní redaktor deníku The Guardian Dominic Fifield. „Blues v této soutěži neprohráli čtrnáct zápasů v řadě a teď působili nejnejistěji od své poslední porážky s Rubinem Kazaň v roce 2013,“ doplnil.

Nutno samozřejmě uznat, že los byl vůči Chelsea v Evropské lize hodně štědrý. Výčet soupeřů čítající Dynamo Kyjev, Malmö, PAOK, Videoton a BATE by přece jenom neměl anglického giganta jakkoli rozhodit. Na druhou stranu jde o známku toho, jak během probíhající sezony vyrostla i sama Slavia, která měla s podobnými (a někdy i stejnými) soupeři v kvalifikaci o Ligu mistrů značné potíže.

Právě boj o základní skupinu Champions League je pro klub z Edenu nadále hlavní prioritou a nynější evropské tažení je na letní kvalifikaci ideální přípravou. Zatím jsou ale jistě mnozí myšlenkami v přítomnosti, která je bezmála magická – a proč se nenechat unést myšlenkou, že by Slavia přece mohla jít ještě dál…

A teď trochu reality. Hlavní otázka, jestli bude hrát Eden Hazard, zůstala nerozřešena. I kdyby ale nastoupil až v průběhu zápasu, pro Slavii půjde o obrovsky složitou úlohu. „Řadím ho vedle Messiho a Ronalda mezi tři nejlepší hráče na světě,“ prohlásil o něm Trpišovský.

„Slávisté měli proměnit své šance a přijet sem s výhrou, protože Chelsea je doma úplně jiný tým. Na Stamford Bridge jí to šlape, a to i v Premier League. Myslím, že bychom od Slavie čekali trochu moc, aby sem přijela a vyhrála,“ soudí Fifield. „A jestli Chelsea nastoupí v nejsilnější sestavě? Těžko říct, co je pro ni vlastně nejsilnější sestava. Jediným klíčovým hráčem na úplně odlišné úrovni je Hazard.“

A i když jde pro Chelsea o víceméně rutinní odvetu, tentokrát už fotbalisté ze západu Londýna překvapeni silou Slavie nebudou. „V druhém poločase jsme sice měli větší držení míče, ale Slavia stejně dokázala být nebezpečná. Takže víme, jak těžký soupeř na nás čeká i tentokrát v odvetě a musíme podat stoprocentní výkon, abychom na konci zápasu nebyli zklamaní,“ upozornil Giroud.

Zobrazit online přenos Rozhodčí Skomina – Praprotnik, Vukan (vš. SVN) Stadion Stamford Bridge, Londýn