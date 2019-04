Chelsea - Slavia: Stoch potkal známé z Chelsea. Uznali sílu Slavie, vypadá to tu stejně, říká | iSport.cz

Zobrazit online přenos Rozhodčí Skomina – Praprotnik, Vukan (vš. SVN) Stadion Stamford Bridge, Londýn

Dolehly na vás okamžitě vzpomínky, jakmile jste se Slavií dorazil na Stamford Bridge?

„Ano, ten pocit je super. Ale já pevně doufám, že ještě lepší pocit budeme mít po zápase.“ (smích)

A změnilo se tady něco za tu dobu, co jste pryč? Odcházel jste v létě 2010, tedy před necelými devíti roky.

„Musím říct, že to tu stále vypadá jako před těmi skoro devíti roky. Znám to tu pořád celkem dobře, orientuji se. Je opravdu hezký pocit být zase zpátky.“

A co známí, zaměstnanci klubu? Je v Chelsea ještě někdo, koho jste zažil tenkrát?

„Ještě před prvním zápasem v Praze jsem byl zvědavý, na které lidi narazím, kteří v Chelsea ještě pracují. A dá se říct, že jich tu zůstalo docela dost. Po prvním utkání jsme všichni pokecali, ani jsem nečekal, jaké lidi tu ještě potkám.“

Co jste vlastně řešili?

„Většinu času jsme se bavili o úvodním zápase. Byli překvapení z našeho výkony a uznali naši sílu. Proto doufám, že to tady zopakujeme, jenom s lepším výsledkem. Ale všichni víme, že to bude nesmírně náročné.“

Možná máte o to větší motivaci uspět, když jdete proti známým, ne?

„K motivaci není třeba vůbec nic říkat, ta je úplně jasná, bude neskutečně velká. Na druhé straně se nám ale nesmí stát, abychom byli přemotivovaní. Uvidíme, jak všechno dopadne.“

Jdete si tedy pro postup, ne si odvetu jenom užít?

„Uděláme, nebo budeme se snažit udělat maximum, dáme do zápasu úplně všechno. V prvním utkání jsme ukázali hodně dobrých věcí a přesvědčili jsme sami sebe, že se s nimi dá hrát, i s takovými hvězdami. Ale teď to bude ještě mnohem těžší, doma je Chelsea nesrovnatelně silnější. Pořád je to tak, že můžeme jenom překvapit.“

