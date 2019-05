Dva fanoušci Chelsea jedou na finále EL. 5 dní na cestě i 24 hodin ve vlaku | iSport.cz

Místo konání finálového souboje budí velké emoce, nad výběrem se pozastavily i samotné kluby, Arsenal se dokonce obrátil přímo na UEFU. „Rádi bychom pochopili kritéria, podle kterých se vybírá hostitel finále. A jestli jsou při výběru zohledněny i požadavky fanoušků,“ napsal současný klub českého brankáře Petra Čecha.

Příznivci obou celků totiž dostali shodně jen 6 tisíc vstupenek, kapacita stadionu je přitom desetinásobná. Oba londýnští rivalové zároveň musí urazit trasu dlouhou téměř čtyři tisíce kilometrů (vzdušnou čarou). A aby toho nebylo málo, do Baku nelétá žádný přímý spoj.

Zkrátka ideální výjezd, že?

Fanoušci se komplikacemi přesto odradit nenechali. Někteří naopak našli i způsob, jak se vyhnout drahým letům s přestupem, vždyť pouze ceny letenek se pohybují kolem tisíce liber (téměř 30 tisíc korun). Kevin Cobb s Jakem Ralphem, příznivci Chelsea, si vymysleli vlastní trasu. Do Ázerbájdžánu vyrazili s osmidenním (!) předstihem a čeká je 5 571 kilometrů dlouhá cesta.

Jak přesně vypadá? V úterý vyrazili letecky z Londýna do Istanbulu, o den později se stejným způsobem přesunuli do Ankary. A teď přichází asi nejkomplikovanější část „výletu“. Z tureckého hlavního města vyrazí vlakem do města Kars ve východní části země. Jízda ve speciálním vagónu na spaní potrvá 24 hodin, vlak urazí více než 1 300 kilometrů.

Pak už to bude „brnkačka“. Z Karsu se autem dostanou do gruzínského Tbilisi, odkud by pak v neděli měli dalším vlakem dorazit do Baku. Po pěti dnech cesty.

„Letět nejkratší cestou do Baku by bylo nesmírně drahé, proto jsme se rozhodli pro tenhle způsob. Volných letenek navíc stejně moc nezbývalo, protože fanoušci Arsenalu nás předběhli,“ uvedl Jake Ralph pro britský server Daily Mail. Semifinálovou odvetu Chelsea s Frankfurtem totiž rozhodovaly až penalty, příznivci Arsenalu tak o postupu svého týmu do finále věděli zhruba o hodinu dřív.

Jake a Kevin ovšem ve výsledku výrazně ušetřili. „S hotely a vším ostatním kolem každý asi 500 liber (zhruba 14 500 korun),“ podotkl první z nich. Konkrétně jízdenka na zmíněnou čtyřiadvacetihodinovou cestu vlakem ho prý vyšla na polovinu toho, co každý den dává v Anglii za cestu do práce.

A ačkoliv jsou i oni naštvaní na volbu pořádajícího města, utkání Hazarda a spol. si nemohli nechat ujít. „Přítelkyně si myslí, že jsme blázni. Asi nikdy pro mě nebylo těžší dostat se na fotbal než teď. Ale jde o můj 53. zápas sezony a celkově třicátý evropský výjezd,“ podotkl Ralph.