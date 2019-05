Experti věří ve finále Evropské ligy Chelsea, fanoušci pak Arsenalu | iSport.cz

Finále Evropské ligy má náboj i pro české fanoušky. Chelsea na cestě do finále ve čtvrtfinále vyřadila pražskou Slavii, naopak branku Arsenalu hájí legendární Petr Čech. Ten končí kariéru a nechal se slyšet, že by bylo krásné, kdyby v posledním utkání získal trofej a ještě k tomu pomohl Spartě do základní skupiny Evropské ligy.

Bookmakeři přisuzují roli favorita Chelsea, kurz na její vítězství je 2,44:1. Více než polovina tipů - 55 procent však míří na vítězství Kanonýrů 3,06:1. „Chelsea věří necelá pětina sázejících a čtvrtina jich tipuje remízu v pěkném kurzu 3,47:1,“ konstatuje Světlíková. „Hodně se také sází na možnost, že oba týmy dají v utkání gól,“ dodává. Tuto sázkovou příležitost vypisuje Chance v kurzu 1,69:1.