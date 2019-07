Vatajelu dojal vzpomínkou na Šurala (†28): Budu mu věnovat každý gól | iSport.cz

Srdceryvné gesto předvedl Bogdan Vatajelu v odvetném utkání 1. předkola Evropské ligy. V něm rumunská Craiova porazila ázerbajdžánský FK Sabail 3:2 a zajistila si postup do další fáze druhé největší klubové soutěže v Evropě.

Vatajelu v 53. minutě zvyšoval náskok Craiovy na 2:0, když převzal na hranici velkého vápna míč a pod vyběhnuvším gólmanem jej poslal do sítě. Následně dojal fotbalovou veřejnost svou gólovou oslavou. Přiběhl totiž ke střídačce, kde nejprve poslal pozdrav do nebe a poté v rukou roztáhl tričko s fotografií, na které byl on spolu s Josefem Šuralem, který v dubnu tragicky zemřel při autonehodě v Turecku.

Craiova player Bogdan Vatajelu dedicated his goal against Sabail to former Sparta Prague teammate Josef Sural, who tragically lost his life earlier this year after a minibus carrying Alanyaspor players crashed. pic.twitter.com/G5oXJOKStk