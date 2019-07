Dojemné! Exsparťan Vatajelu věnoval gól v EL zesnulému Šuralovi (†28) | iSport.cz

Ukázal, že nezapomněl a svého přítele a bývalého spoluhráče Josefa Šurala (†28) dál nosí v srdci. Rumunský fotbalista Bogdan Vatajelu na oslavu gólu v 1. předkole Evropské ligy proti FK Sabail (3:2) roztáhl v rukou tričko s fotografií, na níž byl společně s bývalým kapitánem Sparty, který tragicky zemřel na konci dubna při autonehodě v Turecku.

Craiova player Bogdan Vatajelu dedicated his goal against Sabail to former Sparta Prague teammate Josef Sural, who tragically lost his life earlier this year after a minibus carrying Alanyaspor players crashed. pic.twitter.com/G5oXJOKStk