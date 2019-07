Slavia? Nejsem ukřivděný. Jugas se chystá na první start za Jablonec | iSport.cz

Se zraněnou nohou odjel z rakouského soustředění, v Praze se dával dokupy. Až tento týden čeká Jakuba Jugase soutěžní premiéra za Jablonec. Pod trenérem Petrem Radou, který si ho přál přivést už do Sparty. Tehdy dal zlínský odchovanec na poslední chvíli přednost Slavii. „Říkal, že jestli mu zase uteču, tak dostanu,“ popisuje s úsměvem první debatu s koučem.

Zdravotně vše v pořádku?

„Jsem v pohodě. Už celý minulý týden jsem naplno trénoval. Nejdřív sám a potom s týmem. Zápas na Spartě jsem ještě preventivně vynechal. Mohl bych hrát, ale nechtěli jsme riskovat, že by se zranění obnovilo. Přece jen jsem tři čtyři týdny nehrál.“

Místo vás nečekaně naskočil třicetiletý Jiří Váňa, civilním povoláním projektant. Znal jste ho?

„Vůbec jsem nevěděl, kdo to je. Docela jsem koukal, jak to zvládl s klidem a rozvahou. Není lehké skočit ze třetí ligy do první a navíc nastoupit na Spartě. Klobouk dolů před ním.“

Jak jste nesl další pauzu? Dřív jste platil za železného muže.

„Naštěstí to zranění nebylo na tak blbém místě jako minule. Předtím jsem neměl se svalem problémy asi sedm let. Po tom prvním jsem si říkal, že už to mám za sebou a budu mít klid. Bohužel…Možná je to i věkem, zátěží. Člověk na sebe musí víc dbát, předcházet tomu.“

Naskočíte rovnou do zápasu Evropské ligy. Co už víte o soupeři z Arménie?

„Viděli jsme video, je to zajímavý styl fotbalu. Mají v týmu spoustu cizinců, individuality. Bude to směs různých fotbalových dovedností. Se vší úctou k soupeři si ale myslím, že taktickou disciplínou bychom mohli mít navrch. Chtělo by to dát venku gól. Čeká nás tam strašné čtyřicetistupňové horko. Já jsem spíš severský typ, takže tohle mě neláká. (úsměv) V případě postupu půjdeme na anglický tým (Wolverhampton), což je dostatečná motivace. Těším se na to.“

Co víte o maličkém stadionu (kapacita 2844 diváků) ve městě Gjumri, kde se utkání koná kvůli EURO U-19?

„Takové snad nejsou v Česku ani ve třetí lize… Zažil jsem už lepší. Ale i kdyby se mělo hrát do kopce, tak budeme. Infrastruktura by byla lepší v Makedonii (Pjunik vyřadil v prvním předkole Shkupi Skopje 3:3, 2:1), ale nedá se nic dělat.“

Jaký tým jste našel v Jablonci?

„Kvalita je velká. Ale je znát, že za rok odešlo deset hráčů ze základu. Chce to zase nějaký čas. Pro mě je podstatné, že o mě měl zájem trenér Rada. Hned v prvním telefonátu mi říkal, že mě chtěl už do Sparty. A jestli mu zas uteču, tak dostanu. (úsměv) Jsem rád, že jsem v Jablonci. Myslím, že fotbal hrát umím, a musím to na hřišti dokázat.“

Neříkáte si, že kdybyste zůstal ve Slavii, mohl jste mít po odchodech Deliho a Ngadeua šanci zabojovat o základní sestavu?

„V duchu jsem na to myslel. Ale necítím se ukřivděný. Je ve smlouvě, že si mě Slavia může stáhnout. Ale teď to neřeším. Ve Slavii mi pomohli s tím zraněním, zajistili fyzioterapeuty. Klobouk dolů.“