Klidný Rada před odvetou s Pjunikem: Postup nám přinese pohyb a trpělivost | iSport.cz

Co si od druhé bitvy s Pjunikem slibujete?

„Byl jste na prvním zápase, takže víte, že to není špatný soupeř. V Arménii jsme prospali první poločas a dostali se do dvougólového manka, ale ve druhé půli jsme se zvedli, snížili jsme a utkání se vyrovnalo. Pjunik je u nás podceňovaný soupeř, ale uvědomte si, že má odehráno možná víc pohárových předkol než my.“

Co budete muset v odvetě zlepšit?

„Jednoznačně pohyb, bez něj se dobrý fotbal hrát nedá. Musíme být od začátku obezřetní a trpěliví, nesmíme si dovolit podcenit žádnou situaci.“

Vsadíte hned od začátku na ofenzivu, abyste co nejdřív vymazali manko z prvního zápasu?

„Hrajeme doma a budeme to chtít ukázat, stejně jako v prvním zápase Pjunik. Od začátku budeme chtít být aktivní. To ale neznamená, že si to nepohlídáme vzadu, abychom nedopadli jako loni s Dynamem Kyjev, kdy jsme po prvních patnácti minutách prohrávali 0:2. Ve finále nám může hodně pomoct ten jeden gól z úvodního zápasu.“

Budete hráče zvlášť upozorňovat na špílmachra Erika Vardanjana a kanonýra Artura Miranjana, kteří rozhodli první zápas?

„Tihle dva jsou hodně nepříjemní, ale nejsou sami. Pokud nastoupí, musíme uhlídat i kapitána Mrktčjana, který minule nehrál. Pro Pjunik je to naprosto klíčová postava. Nemůžeme podcenit ani další, směrem dopředu mají spoustu šikovných hráčů.“

Jak je na tom záložník Vladimir Jovovič, jenž v Arménii nedohrál kvůli zranění?

„Lékaři dělali všechno pro to, aby byl fit. Měl svalové zranění, normálního koňara. Pokud bude zdráv, v osmnáctce nominovaných hráčů bude platným členem. Ostatní jsou v pořádku, ale o sestavě ještě nejsem definitivně rozhodnutý.“