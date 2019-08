Kdo na "desítku" proti Antverpám? Kouč Vrba má hned PĚT variant | iSport.cz

Poté, co Aleš Čermák zmizel na marodku, stal se pro Pavla Vrbu volbou číslo jedna. Nezklamal, ale ani nezazářil. Na desítce se objevil poprvé proti Karviné, od kouče si po zápase vyslechl pochvalu, nicméně několik situací nevyřešil správně technicky ani strategicky. Odchovanec Jablonce na podhrotu naskočil i v odvetě druhého předkola Ligy mistrů na Olympiakosu (0:4), kde se vůbec nedostal do hry. To samé platilo o ligovém zápase proti Bohemians (0:0).

V genech má uloženy jiné kódy, než vymýšlet kejkle a fígle v prostoru pod útočníkem. Mnohem raději se motá u lajny, je silný v soubojích jeden na jednoho, umí vypustit do šestnáctky přesný centr, nebo si stáhne balon do středu a pálí. Přesto i desítka by mu mohla sedět.

Tomáš Hořava (31)

Bilance v sezoně

Zápasy: 0

Minuty: 0

Góly: 0

Asistence: 0

Ještě v minulé sezoně by to byla jednoznačná volba. Byť je zkušený koumák víc doma na nižší pozici, ani s desítkou nemá problém. Pokud si odpustí hru na více dotyků, z kopačky mu to obvykle pěkně sviští. Navíc si dovede najít místo v šestnáctce a zakončit, což je Hořavova zřejmá výhoda oproti konkurenci.

Ovšem pozor, jednatřicetiletý hráč, jenž se fotbalově vzdělával v Olomouci, v sezoně dosud neodehrál ani jednu minutu… Vrba mu však vždycky věřil, zahrnoval ho důvěrou i v časech, kdy to Hořavovi tolik nešlo. Takže? Pokud by se dnes objevil v základní sestavě, bylo by to překvapení, ale žádný šok.