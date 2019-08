Vrba: V Plzni začíná nová éra. Sezonu bez pohárů už nechci zažít | iSport.cz

Co potřebujete ve čtvrtek na postup?

„Antverpy si do Plzně vezou náskok jednoho gólu, mají výhodnou pozici. Ale v předkolech pohárů hrajete dvojzápas a postupuje ten, kdo to zvládne celkově lépe. Prohráváme v poločase 0:1, ale máme k dispozici domácí prostředí. Věřím, že všichni v šatně si uvědomujeme, že pro nás je tenhle zápas vyvrcholením uplynulého období. Doufám, že to na hřišti tak bude vypadat.“

Věnovali jste se při tréninku hodně ofenzivě, kde se vám v poslední době nedaří?

„Čtyři zápasy jsme nedali gól, to je špatně. S tím nemůžeme být my ani ti, kdo nám fandí, spokojení. Snažíme si některé věci vysvětlovat. Snad v každém zápase si vytvoříme situaci, kdy můžeme dát gól, ale ve finální fázi se nám nedaří. Góly jsou kořením fotbalu, to rozhoduje. Věřím, že to konečně protrhneme a góly dáme, navíc ať jsou postupující.“

Jak je na tom zraněný Aleš Čermák, který v útočné fázi hodně chybí?

„Souhlasím s tím, že když byl Aleš na hřišti, byli jsme ve finální fázi úspěšnější. Na jeho pozici (podhrotového hráče) momentálně hledáme někoho, kdo by ho nahradil. Zatím se nám to nedaří, i když zkoušíme všechno možné. Aleš už s námi začal trénovat, ale nasadit ho do utkání by bylo obrovské riziko, aby si zranění ještě neobnovil. Potrvá tak týden, než zasáhne do utkání.“

Co jste hráčům při přípravě na utkání nejvíc zdůrazňoval?

„Sice říkáte, že máme zkušené mužstvo, ale tolik hráčů už tady takové zkušenosti s podobnými zápasy nemá. V Plzni nastává trošku změna, někteří hráči skončili a mají to za sebou, někteří přestoupili, začíná tady nové éra. Doufejme, že ti, co nemají tolik zkušenosti, se přidají k těm, co už tady podobné chvíle zažili.“

Plzeň v éře po zisku prvního titulu (sezona 2010/2011) jen jednou neprošla do základní fáze evropských pohárů. Bude to pro vás nejtěžší zápas za dobu, co působíte v klubu?

„Podobnou situaci už jsem tady zažil, když jsme s Plzní poprvé bojovali o evropské poháry a nezvládli dvojzápas s Besiktasem (léto 2010). Už to zažít nechci, protože hrát skupinu Evropské ligy nebo Ligy mistrů je pro nás všechny v klubu hodně zajímavé. Uděláme všechno pro to, aby se nám to znovu povedlo.“

Rozebíral jste s týmem hodně poslední prohru 0:2 se Slováckem?

„Rozebírali jsme to hodně. Ale jakmile rozbor skončil, říkal jsem hráčům, abychom na ten zápas rychle zapomněli.“

Jak na tom jsou ostatní zranění hráči?

„Máme dlouhodobě zraněné hráče, a pak ty, co pomalu začínají trénovat. To jsou Beauguel a Čermák. Ale v nominaci na zápas na 99 procent nebudou. U Hubníka nevíme, kdy se zapojí, u Ekpaie také ne, ten je po operaci. U nich to asi ještě nějakou dobu potrvá.“

Přemýšlíte o variantě, že do základní sestavy vyšlete dva útočníky?

„Nevím, jestli od začátku, sami víte, že proti Slovácku jsme na dva útočníky hráli (ve druhém poločase). Budeme se snažit hrát tak, abychom byli úspěšní, to bude rozhodující.“