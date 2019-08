Proč Boleslavi chyběl Komličenko? Lokomotiv padl, zajímají se jiní | iSport.cz

V Mladé Boleslavi dělali vše proto, aby v odvetě třetího předkola Evropské ligy proti FCSB mohl nastoupit. Jenže Nikolaj Komličenko nakonec nebyl ani na lavičce. Zranění ho do důležitého utkání nepustilo.

Jeho aktuální stav? „Budeme doufat, že se dá do neděle, kdy hrajeme v Jablonci, do kupy. Ale je to svalové zranění, tam je prognóza vždy nejistá. Ono to není nic vážného, ale na utkání to nebylo. Bohužel,“ konstatoval boleslavský trenér Jozef Weber po zápase s rumunským soupeřem, kterému Středočeši podlehli 0:1, a skončil tak jejich sen o postupu dál v Evropské lize.

Krutý konec v EL! Oslabenou Boleslav vyřadil gól v poslední minutě

Je otázka, co bude s Komličenkem dál. Stále se řeší jeho možný přestup do Ruska, ovšem námluvy s Lokomotivem Moskva podle informací deníku Sport skončily. Ačkoliv v Rusku se bral Komličenkův odchod do týmu ruského vicemistra skoro jako hotová věc, jednání nevedla ke zdárnému konci.

Ve hře o Komličenka ale mají nyní být jiné přední ruské kluby. Nyní je však těžké odhadnout, jak vše dopadne.