Děti zaplnily Slovan: Jako popový koncert! Střelec si rýpl do domácí ligy | iSport.cz

Děti zaplnily Tehelné pole do posledního místa • Reuters

Místo prázdného stadionu skoro vyprodáno. Jak je to možné? Slovan Bratislava i ve druhém domácím utkání Evropské ligy využil regulí UEFA a navzdory trestu za chování fanoušků pustil na tribuny děti z celé země. Těch přišlo přes 20 tisíc. „Atmosféra jako na popovém koncertu,“ napsal britský server Telegraph o utkání, které na Tehelném poli vyhrál Wolverhampton 2:1. A útočná hvězda „belasích“ Andraž Šporar si pak postěžovala na nedostatečnou kvalitu slovenské ligy.

Nejdřív překvapivý triumf nad Besiktasem (4:2), ke kterému pomohla i hrubka brankáře Kariuse, pak hodně cenný bod z Bragy (2:2). Slovan vstoupil do Evropské ligy nad očekávání a po senzaci sahal i ve čtvrtek.

Proti aktuálně třináctému celku Premier League po půli vedl, když parádní přímočarou akci přesně zakončil slovinský střelec Šporar. Mimochodem – ten je po třech utkáních ve skupině na čtyřech trefách, k tomu má ještě osm zásahů ve slovenské lize. Slušné, že? Wolverhampton ovšem nepříznivý vývoj po změně stran dokázal díky dvěma rychlým gólům otočit.

„Takové chyby jako při obdržených brankách nemůžeme dělat. Na téhle úrovni se zkrátka nesmí stávat. Když si na ně vzpomenu, rozbolí mě hlava,“ litoval Šporar po bitvě. „Jsem zklamaný. Prohráli jsme zápas, který jsme prohrát vůbec nemuseli,“ přidal trenér Slovanu Ján Kozák mladší.

Šporar se snažil najít i hlubší důvody, proč celek z Bratislavy neudržel příznivý výsledek. „V Evropské lize hrajeme s většími kluby a těžko se s nimi měří, když jinak nastupujete proti takovým týmům jako ve Fortuna Lize,“ rýpl si do kvality nejvyšší slovenské soutěže. „Určitě tím nechci někoho urazit. Ale když se pak postavíte celkům, co máme ve skupině, je to fakt velký rozdíl,“ vysvětlil.

Slovan po porážce přesto reálně může dál hrát o postup, se čtyřmi body je třetí. A další pozitivum? Atmosféra dětského publika na Tehelném poli. „Byla fantastická. Věřím, že jsme získali nové fanoušky po celém Slovensku. Dětičky si fotbal užily,“ podotkl kouč Kozák.

Zaplněný stadion vyvolal ohlasy i v Anglii. „Zápas se hrál za zavřenými dveřmi, ale měl atmosféru popového koncertu, kterou vytvořili děti do čtrnácti let,“ napsal server Telegraph.

Trenér Wolverhamptonu Nuna Espírita Santo pak na mladé příznivce apeloval, aby si ze zážitku odnesli i něco víc. „Nejdůležitější je zpráva, kterou to celé mělo zprostředkovat. Aby si ty děti uvědomily, proč tu mohly být místo fanoušků. Aby pochopily, že rasismus ve fotbale ani ve společnosti nemá místo. To je měl dnešek naučit,“ prohlásil Santo po zápase.

Zároveň se však na Ostrovech objevily i kritické hlasy. Někteří příznivci „vlků“ se na sociálních sítích ohrazovali proti tomu, že Slovan navzdory trestu ve finále stejně měl domácí prostředí, kdežto běžní fanoušci Wolverhamptonu na zápas vůbec nemohli. Klub dostal jen zhruba 200 vstupenek pro sponzory a VIP hosty. „Ale určitě to bylo lepší, než abychom hráli před prázdným stadionem,“ poznamenal kouč hostů Santo.