Kopačka v obličeji! Hráč Slovanu byl po zásahu nůžkami v bezvědomí | iSport.cz

Nešťastný moment v utkání Slovanu Bratislava s Wolverhamptonem, Slovinec Kenan Bajrič upadl do bezvědomí poté, co ho Raul Jiménez nakopl do obličeje • Reuters

Slovinský fotbalista Kenan Bajrič ze Slovanu Bratislava upadl v zápase Evropské ligy po zásahu kopačkou do hlavy do bezvědomí • Koláž iSport.cz

Slovinský fotbalista Kenan Bajrič ze Slovanu Bratislava upadl v zápase Evropské ligy po zásahu kopačkou do hlavy do bezvědomí. Ošetřován byl na hřišti Wolverhamptonu více než deset minut, v dlouhém nastavení pak slovenský klub inkasoval rozhodující gól. Bajrič zůstává s otřesem mozku v nemocnici, kdy se vrátí na Slovensko, není jasné.

Čtyřiadvacetiletého obránce, bývalého reprezentanta do 21 let, zasáhl Raúl Jiménez, když se v pokutovém území pokusil o nůžky. "Soupeř ho kopl do hlavy, nevěděl o sobě třicet čtyřicet sekund," popsal jiný slovinský hráč v dresu Slovanu Andraž Šporar.

Bajrič zůstal v Anglii v nemocnici přes noc na pozorování. "Utrpěl otřes mozku a absolvoval vyšetření včetně počítačové tomografie. To bylo negativní, takže se zatím neprokázaly vážnější komplikace. Vzhledem k riziku letu zůstal v Anglii a aktuálně se cítí lépe," uvedl Slovan v pátečním prohlášení.

Jiménez za faul dostal žlutou kartu. V nastavení trvajícím 12 minut pak jediným gólem rozhodl o výhře Wolverhamptonu. Anglický klub je v tabulce skupiny K na druhém místě, Slovan na něj ztrácí pět bodů, ale drží teoretickou naději na postup.