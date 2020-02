Vrba z Bulharska: lákal Brabce a řekl, kolika jazyky mluví s týmem | iSport.cz

Plzeňskou kapitolu vytěsnil z myšlenek, soustředí se výhradně na aktuální práci. Když zvedl telefon, zněl nažhaveně. Natěšený na další porci zápasů, tentokrát v barvách bulharského šampiona. Pavel Vrba popisuje začátek nového angažmá, kvality bulharského celku, diváckou atmosféru při lize i třeba námluvy s Jakubem Brabcem, kterého k sobě lákal z Plzně.

Jste dobře nachystaní na Inter?

„Čeká nás soupeř, který je samozřejmě velice kvalitní. Všichni víme, jak hraje, v Itálii bojuje o titul. Doufám, že odehrajeme dobré utkání, i když favoritem je Inter.“

Zvládne váš tým vzdorovat takové kvalitě?

„Vždycky se menší týmy na ty větší chtějí vytáhnout a uhrát dobrý výsledek. To je stejné, jako to bývalo v klubech, kde jsem působil. Menší kluby se o to vždycky chtějí s těmi silnějšími poprat a uspět.“

Můžou vás Italové podcenit?

„O tom nechci spekulovat. Inter chce určitě postoupit, jestli tady nebudou v plné síle, to je celkem jedno. Mají tak široký a kvalitní kádr, že tohle není rozhodující.“

Bude klíčem uhlídat hvězdnou útočnou dvojici Lukaku, Martínez?

„Určitě ano. Znamenají pro Inter obrovskou sílu, jsou to mimořádní hráči. Dokazují to v lize i evropských pohárech.“

Vyhovuje vám, že hned po skončení přípravy přichází takhle těžký zápas?

„Vždycky jsou takové zápasy lepší. Máme teď před sebou náročný program, hrajeme ligu, Evropskou ligu i domácí pohár. Během měsíce nás čeká osm zápasů, rozjezd je doopravdy hodně rychlý. O to bude zajímavější sledovat, jak si s tím poradíme.“

Máte na takovou porci zápasů nachystaný kádr?

„Kdybych nevěřil, že kádr je tady silný, asi bych do Ludogorce nešel. Padla na něj volba i na základě kvality, o které jsem přesvědčený.“

Uklidnila vás při vstupu do nového prostředí vysoká výhra 6:0 v prvním jarním ligovém kole proti Botevu Vraca?

„Vstup do ostré sezony je pokaždé důležitý. Podařilo se nám vyhrát velkým rozdílem, ale na druhou stranu se všechno teprve rozjíždí. Po prvním zápase je zbytečné dělat nějaké závěry.“

Vyzkoušejte iSport Premium. Nyní na 30 dní ZDARMA exkluzivně v mobilní aplikaci iSport. Více ZDE >>

Jste spokojený se zimní přípravou?

„Absolvovali jsme dvě soustředění v Turecku, potkali jsme se tam s týmy, které hrají pravidelně o evropské poháry nebo dokonce podzimní skupiny. Měli jsme zajímavou přípravu. O to víc si myslím, že jsme připravení na ligu slušně, i když výsledky v přípravě nebyly úplně optimální. Ale je to i proto, že jsme opravdu měli velice silné soupeře.“

Nepotřebovali jste odehrát před soubojem s Interem víc ostrých zápasů?

„Právě si myslím, že nám pomohly zápasy na soustředění. Crvena zvezda Bělehrad nebo Slovan Bratislava utkání braly také jako generálky před vstupem do svých soutěží. Některé zápasy vypadaly pomalu jako soutěžní, byl jsem spokojený s kvalitou, proti které jsme v Turecku hráli.“

Jak si vy a váš realizační tým zvyká na odlišné prostředí a mentalitu hráčů v Bulharsku?

„Ono je to strašně jednoduché. Máme tady skvělé podmínky, nemám si na co stěžovat. Máme tady fantastický areál, kde je šest travnatých ploch, podmínky