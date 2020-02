Babel ztrapnil simulanta! Padl a svíjel se, z herecké etudy je hit | iSport.cz

Vkročení do vyřazovacích bojů Evropské ligy si představovali jinak. Fotbalisté Ajaxu na hřišti Getafe rozhodně nezazářili. Tým, který v minulé sezoně dokráčel až do semifinále bohatší Ligy mistrů a byl vychvalován za kvalitní, rychlou ofenzivu, tentokrát vyhořel. Zápas pro něj skončil prohrou 0:2, navíc nizozemský mistr, ačkoliv měl 65% držení míče, ani jednou nevystřelil přímo na branku.

Z kádru Ajaxu tak zaujal snad jen Ryan Babel. Třiatřicetiletý útočník, kterého díky jeho barevným účesům na hřišti jen tak nepřehlédnete, vystřihl nevídanou hereckou etudu.

Běžela 55. minuta a na polovině hřiště došlo na souboj právě mezi Babelem a Allanem Nyomem, kterému Nizozemec podrazil nohy a fotbalista Getafe se začal svíjet na hrací ploše.

To se Babelovi nelíbilo a ve chvíli, kdy mu rozhodčí Ruddy Buquet uděloval žlutou kartu, padl z ničeho nic k zemi a začal napodobovat Nyoma. A pokračoval v tom i ve chvíli, kdy domácí bek z Kamerunu vstal a snažil se z místa odkulhat. Babelova herecká show se stala okamžitě hitem na sociálních sítích.

