Deliho zkrat! Rukou zastavil střelu, co zkoumal VAR? Krmenčík se jen díval | iSport.cz

Není, co řešit! Manchester United se proboxoval do osmifinále Evropské ligy. Bruggy po remíze 1:1 v prvním utkání pláčou po drsné porážce 0:5. Zápas na Old Trafford absolutně nezvládly. Michael Krmenčík proseděl celý duel na lavičce náhradníků. Nejdiskutovanější věc utkání? Zkrat exslávisty Simona Deliho! Stoper z Pobřeží Slonoviny mazal ze hřiště už ve třiadvacáté minutě…