Vaclík nejen o životu v bublině: Hráče z Techtle Mechtle neodsuzuji | iSport.cz

Za posledních čtrnáct let se na podstavec trofeje pro vítěze Evropské ligy pětkrát tesalo FC Sevilla. K šestému zápisu může dojít za pár dní. Tomáš Vaclík se ve čtvrtek se svou španělskou partou vydá na pouť speciálně nastavenou soutěží, která se kompletně odehraje v Německu. „Chceme navázat na předchozí úžasné úspěchy, žijeme si svůj sen,“ říká český gólman. První překážkou španělského velkoklubu je italský ekvivalent AS Řím.

Závěrečné čtyři zápasy španělské ligy neodchytal. Po srážce se soupeřem dostal Tomáš Vaclík ránu do kolena, odnesly to postranní vazy. České brankářské eso je ale před vyvrcholením sezony zpátky. Do čtvrtka by měl být stoprocentně fit. Bude však proti Římu v osmifinále Evropské ligy chytat? „Nedokážu to odhadnout. Zatím se o tom s námi nikdo nebavil, trenéři se jistě budou rozhodovat podle toho, jak budeme vypadat na tréninku v posledních dnech před zápasem,“ soudí. První sadou zápasů startuje Evropská liga už dnes.

Je Sevilla připravena na play off Evropské ligy?

„Ano, jsme. A doufám, že dobře. Dnes cestujeme do Německa. Po skončení La Ligy nám pomohla krátká dovolená, mohli jsme vypnout z rychlého sledu zápasů a je jen škoda, že jsme v tréninkovém procesu ztratili dva dny kvůli pozitivnímu testu mého spoluhráče. Přesto věřím, že jsme nachystaní dobře a že se nám podaří potvrdit formu, kterou jsme měli na konci ligy. Řím se drží na vlně neporazitelnosti, bude výzva je vyřadit hned v osmifinále.“

AS neprohrálo osm duelů, vyřídilo i mistrovský Juventus. Za uplynulý měsíc je suverénně nejlepším týmem Serie A. Jde z nich strach?

„Sezonu měli nahoru dolů, po restartu soutěže první tři utkání prohráli, od té doby jen remizovali s Interem, který vyrovnával až v závěru zápasu z pokutového kopu. Jsou v dobré formě, jde jim to, tým mají výborný, na soupisce kupu skvělých jmen. Jde o obrovský klub se silnou historií. Bude to zajímavá konfrontace čtvrtého týmu španělské ligy a pátého italského. Těším se na to vážně hodně.“

Zdravotně jste již v pořádku a problémy s postranními kolenními vazy jsou definitivně minulostí?

„Zlepšuje se to. Minulý týden jsem strávil na hřišti s trenérem gólmanů. V neděli jsem absolvoval celý trénink s týmem, hráli jsme na dvě, takový modelový zápas, a vydržel jsem to komplet. Zranění se vážně dává dohromady, ještě mám dva dny na to, abych byl stoprocentně v pořádku a trenérovi k dispozici.“

Existuje varianta, že vzhledem ke zdravotním patáliím budete proti Římu pouze na lavičce?

„Nedokážu to odhadnout. Zatím se o tom s námi nikdo nebavil, trenéři se jistě budou rozhodovat podle toho, jak budeme vypadat na tréninku v posledních dnech před zápasem. Uvidíme, koho nakonec vyberou. Po mém zranění odchytal čtyři utkání Bono, a všechna výborně. Dokonce jsme v nich získali plný počet bodů. Věřím, že ať se kouč Lopetegui rozhodne pro kohokoliv, tak pomůže týmu ke splnění cíle. Žijeme si svůj sen.“

Vyhrát Evropskou ligu je jednoznačné zadání od vedení klubu?

„Ne, spíš je to vážně sen. Bylo by krásné soutěž vyhrát, ale zároveň si uvědomujeme sílu soupeřů, máme k nim respekt. Jsme tam my, AS Řím, Šachťar, Manchester United, Wolverhampton měl skvělý rok v Premier League, skončil šestý. Z druhé strany pavouku je tam Inter Milán. Všechno to jsou úžasné kluby. Proto radši mluvím o snu. Sevilla má v Evropské lize fantastickou historii, vyhrála ji za posledních čtrnáct let pětkrát.“

Je to závazek?

„To ani ne, nicméně všichni chceme navázat na předchozí úžasné úspěchy.“

Je lákavou představou potkat se ve finále s Basilejí, kde jste před příchodem do Sevilly strávil krásné čtyři sezony?

„To by bylo fajn. (usmívá se) Kluci to mají rozehrané skvěle, první zápas ve Frankfurtu vyhráli 3:0, jsou blízko k postupu do čtvrtfinále. Docela mě překvapilo, že jim švýcarský fotbalový svaz nevyšel vstříc a ligu hráli ještě v pondělí. Přitom mají posledního zástupce v evropských soutěžích... Ale k otázce, pavouk Evropské ligy je narýsovaný, jediná šance, jak narazit na Basilej, je ve finále. Pro mě by to bylo krásné vyvrcholení soutěže.“

Sevilla dostává málo branek, gólmani čapají… Systém play off by vám mohl zatraceně sedět, nemyslíte?

„Jsem na to zvědavý. Nový systém neumožňuje čas na opravu. Hraje se pouze na jedno utkání, bude to zběsilé tempo. V klasickém systému jsi prohrál první zápas a měl jsi možnost nepříznivou situaci napravit. Kdežto tady to je čtyřikrát finále. Zase je cesta k trofeji o mnoho kratší, stačí v uvozovkách jen čtyřikrát vyhrát. Je to lákavé pro všechny. Tým může chytnout lauf, dvakrát postoupit na penalty a najednou je v semifinále nebo ve finále. Pak už se může stát opravdu všechno. Proto má šanci opravdu každý. Kdo letos vyhraje Evropskou ligu, samozřejmě i Ligu mistrů, bude si moci říct, že zvítězil ve speciálním roce.“

Společenský život si musíme odpustit

Turnaj se odehraje ve čtyřech německých městech. Už tušíte, co vás na místě čeká? Budete žít v přísně střežené bublině po vzoru zámořských soutěží?

„Slyšel jsem, že by se mělo jednat o podobný model. Nevím, zda to bude totální bublina jako třeba v NHL, NBA nebo i v Major League Soccer, kde jsou hráči zavřeni v Orlandu. Každopádně z hotelu asi nebudeme vůbec vycházet, bude to zakázané. Pravidla budeme muset dodržovat. Podrobné informace ještě nemám, ale dovedu si představit, že strávíme patnáct dní jen na hotelu.“

Je to opruz? Nebo převažuje natěšení z restartu Evropské ligy a vidina neopakovatelných zážitků?

„Všichni si uvědomují, jaká je situace v Evropě, co všechno se muselo udělat, aby se rozběhly fotbalové ligy, aby se mohly rozjet evropské poháry. Nezaznamenal jsem