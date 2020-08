Evropská liga 2020: program dohrávky, účastníci a pavouk play off | iSport.cz

Fotbalisté Frankfurtu uhráli v Salcburku remízu 2:2 a po výhře 4:1 v prvním zápase postoupili do osmifinále Evropské ligy • ČTK

Účastníci finálového turnaje Evropské ligy

Šachtar Doněck / Wolfsburg

FC Basilej / Eintracht Frankfurt

Manchester United / LASK Linec

FC Kodaň / Besiksehir Istanbul

Inter Milán / Getafe

Bayer Leverkusen / Glasgow Rangers

Wolverhampton / Olympiakos Pireus

AS Řím / FC Sevilla

Osmifinálová dohrávka, která rozhodne o účastnících turnaje v Německu, je na programu 5. a 6. srpna.

Program Evropské ligy

Změny v pravidlech Evropské ligy

Vzhledem ke změně formátu play off Evropské ligy se zápasy od čtvrtfinále hrají jednokolově na neutrální půdě. To se týká i osmifinálových dvojic Inter Milán - Getafe a Sevilla - AS Řím, které před přerušením nestihly odehrát ani první zápas. Ostatní týmy, které první osmifinálový zápas stihly odehrát, o výhodu domácího prostředí nepřijdou, pouze utkání proběhne bez diváků.

Možnost pěti střídání, která byla zavedena na jaře již v průběhu restartu fotbalových soutěží, platí i pro finálový turnaj v Německu. Platí však omezení, že každý tým smí střídáním přerušit hru pouze třikrát. Zároveň se zvýšil z 18 na 23 počet hráčů, kteří smí v průběhu zápasu EL na lavičku.

Dějiště finálového turnaje EL

Spolková země Severní Porýní-Vestfálsko je hostitelem vrcholu letošního ročníku Evropské ligy. Program play off zavítá hned na čtyři německé stadiony:

MSV Arena v Duisburgu,

v Duisburgu, Arena AufSchalke v Gelsenkirchenu,

v Gelsenkirchenu, Dusseldorg Arena v Düsseldorfu,

v Düsseldorfu, Stadion Köln v Kolíně nad Rýnem, který bude hostit i finále.

Vítězové Evropské ligy