Frustrace United. Parťáci se chytli po gólu, Švéd drsně nadával portugalsky | iSport.cz

Do konce semifinále zbývalo ani ne čtvrt hodiny, když Navasův centr překonal celou obranu Manchesteru United naráz. Přeletěl stopery Maguirea s Lindelöfem, Wan-Bissaka za nimi neuhlídal náběh Luuka de Jonga a nizozemský záložník z bezprostřední blízkosti vstřelil vítězný gól.

To rozčílilo střelce první branky zápasu Bruna Fernandese, který se vydal seřvat své kolegy do obrany, jmenovitě Švéda Lindelöfa. Ten se stejně rozčíleně bránil. Hádku zabraly televizní kamery a diváci, hlavně ti portugalští, neměli problém odezřít poslední Švédova slova: „filho da puta!“ – „ty zku**syne!“

„Je to normální, když dostanete gól. Nic osobního mezi mnou a Victorem,“ vysvětloval po zápase už o hodně klidnější Bruno Fernandes. „Ve fotbale se to děje pořád. Musíte vidět chyby, abyste se pak mohli zlepšit,“ zakopával Portugalec válečnou sekeru.

Bruno Fernandes and Victor Lindelof disagree regarding who was responsible for that Sevilla goal 😳#Club2020 pic.twitter.com/z0vOI8smsn