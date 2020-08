Boj o EL: Jablonec a Liberec znají soupeře, Vrba jde dál bez boje

Jablonečtí se radují z vyrovnávací branky do sítě Slovácka • Dominik Bakes / Sport

Fotbalisté Jablonce se ve druhém předkole Evropské ligy představí na hřišti Dunajské Stredy. Venku začne pohárovou kvalifikaci i Liberec, který se s týmem Riteriai utká v Litvě, nebo na neutrální půdě. Hrát se bude 17. září na jeden vítězný zápas. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu. Při něm měl štěstí tým českého kouče Pavla Vrby, bulharský Ludogorec, který spolu s albánskou Tiranou slaví postup do 4. předkola bez boje.

Dunajská Streda po pěti kolech slovenské ligy vede tabulku bez ztráty bodu. Za DAC chytá český brankář Martin Jedlička. Dunajská Streda v prvním předkole vyřadila Hafnarfjördur po vítězství 2:0 na Islandu.

„Nečeká nás nic lehkého, tým je silný a postoupili z prvního předkola. Bude to těžké i kvůli tomu, že se hraje na jeden zápas. Musíme si posbírat informace o soupeři a dobře se na to připravit,“ řekl k losu trenér Jablonce Petr Rada pro klubový web.

Riteriai je v šestičlenné tabulce litevské nejvyšší soutěže na posledním místě. Liberec by podle klubového webu od soupeře z Vilniusu měl do úterý dostat informace, kde se vzájemný duel uskuteční. Riteriai v úvodním předkole přešel přes irské Derry City, které zdolal 3:2 po prodloužení.

„Z trojice týmů, proti kterým jsme mohli hrát, jsem za nejtěžšího soupeře považoval maďarský Honvéd. Litevský a lotyšský tým jsem bral za podobně silné protivníky, které bychom měli zvládnout. Samozřejmě si teď zjistíme víc informací, máme na to dostatek času. Škoda, že nehrajeme doma. Bude teď záležet na tom, jestli se bude hrát v Litvě nebo na neutrální půdě. Máme informace z Plzně, jaká omezení a hygienická opatření se týkají cesty na venkovní zápas, ale s tím se musíme vyrovnat. Popereme se o to, abychom šli do dalšího kola. Věřím, že během příštích dvou týdnů se ještě posuneme dál a mužstvo se víc sehraje,“ uvedl po losu liberecký kouč Pavel Hoftych na klubovém webu.

Jablonečtí v minulém ročníku vypadli ve druhém předkole EL s Pjunikem Jerevan. V sezoně 2018/19 si po přímém postupu poprvé zahráli v základní skupině. Liberecký Slovan je v pohárech poprvé od ročníku 2016/17, kdy z třetího předkola Evropské ligy došel až do hlavní fáze.

Oba severočeské celky byly při losování nasazené. Jablonec mohl ještě dostat Gliwice nebo Osijek. Liberci hrozil Honvéd Budapešť a lotyšský Ventspils.

Mnout ruce štěstím si po losu mohl český trenér Pavel Vrba. Jeho Ludogorec Razgrad a albánská Tirana se totiž 3. předkolu vyhnou a míří rovnou do čtvrtého. Tyto dva celky byly totiž vylosovány z deseti vyřazených z předkola Ligy mistrů a připadl jim postup do další fáze.

Kvůli koronavirové pandemii a nabité termínové listině se předkola pohárů letos hrají pouze na jeden zápas. Výjimkou je závěrečné play off Ligy mistrů, kde startuje i pražská Slavia a které se uskuteční tradičním systémem doma-venku.

Plzeň po vyřazení ve druhém předkole Ligy mistrů s Alkmaarem vstoupí do kvalifikace Evropské ligy ve třetím předkole. Pražská Sparta má jistý start v základní skupině EL.

