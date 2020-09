Plzeň jde na „házenkáře“, kteří málem vyřadili Spartu. Brabec: Los nám přál

Po temném týdnu ukázal osud Plzni konečně přívětivější tvář. Ve třetím předkole Evropské ligy jí přihrál do cesty Sönderjyske, jedenáctý tým dánské ligy, který by neměl představovat vážnou překážku. Tím spíš, že se hraje jen na jeden zápas – a ten proběhne ve Štruncových sadech. „Los nám přál,“ uznal kapitán Jakub Brabec.

Po vyřazení z Ligy mistrů na hřišti Alkmaaru (1:3) dostane Viktoria šanci na opravu ve třetím předkole Evropské ligy, v němž doma přivítá 24. září dánské Sönderjyske. Vzhledem k tomu, že se opět bude hrát pouze na jeden zápas, jde o podstatnou okolnost.

„Úplně nejdůležitější to není, ale doma se přece jen každému hraje líp, malinká výhoda to je. Samozřejmě jsem spokojený,“ řekl k tomu stoper Lukáš Hejda.

Sönderjyske se do Evropské ligy kvalifikovalo jako vítěz domácího poháru, v dánské Superligaen to klubu z městečka Haderslev v uplynulé sezoně příliš nešlo. V základní části skončilo jedenácté, takže muselo hrát nadstavbovou skupinu o záchranu. Nad sestupovým propadlištěm nakonec zůstalo jen o čtyři body.

„O soupeři moc informací zatím nemám, ale co víme o dánském fotbale, bude to hodně rychlé, soubojové,“ dodal Hejda.

Sönderjyske mají ještě v živé paměti sparťané, kteří se s ním potkali v play off Evropské ligy před čtyřmi lety. A byly to pořádné nervy. Z Dánska si letenský tým přivezl remízu 0:0, ale v domácí odvetě prohrával po čtyřiceti minutách 0:2 a k postupu tedy potřeboval vstřelit minimálně tři góly. Heroický obrat se nakonec podařil, korunoval jej vítěznou brankou v 85. minutě náhradník Jakub Brabec, který byl na hřišti sotva patnáct vteřin.

„Bylo to pro mě hodně zvláštní, protože jsem nehrál, jednal jsem o odchodu do Belgie. Ale pak jsem vstřelil legendární gól, jestli to tak můžu nazvat. Vzpomínám na to hodně rád a často,“ přiznal současný kapitán Viktorie.

Typickým poznávacím znakem dánského celku tehdy byly extrémně dlouhé auty, na které se jeho hráči chystali vždy dlouhé vteřiny. A zasloužili si za to posměšné označení házenkáři.

Viktoria však určitě nic nepodcení, bude na špičkách. Zatímco základní skupina Champions League byl spíš jen sen, postup do Evropské ligy je pro klub absolutní nutnost a povinnost. Trenér Adrian Guľa dobře ví, že další přešlap už si na mezinárodní scéně nemůže dovolit. Proto okamžitě začal se svým realizačním týmem Sönderjyske pečlivě studovat.

„Je to ambiciózní mužstvo, které se prezentuje důrazným severským stylem. Věřím, že nasbíráme ještě detailnější informace, abychom byli na ten zápas připravení,“ prohlásil slovenský kouč, který samozřejmě kvituje, že tentokrát bude mít v zápase o všechno jeho tým výhodu domácího hřiště.

„Těším se, že se představíme doma, věřím, že se síla domácího prostředí projeví a postoupíme dál,“ dodal.

Pokud se to povede, bude českého vicemistra dělit od základní skupiny Evropské ligy už jen jediný soupeř.

SESTŘIH: Liberec - Plzeň 4:1. Smršť Slovanu během 14 minut, Mosquera čaroval