Český talent válí na Slovensku, teď jde na Jablonec: Máme NEJ tým za tři roky

Jediný gól v dosavadní průběhu kvalifikace ME do 21 let dostal Martin Jedlička (uprostřed) do Řeků z penalty • Jan Tauber/FAČR

Čeká ho sváteční zápas. Český brankář Martin Jedlička si s Dunajskou Stredou zahraje proti Jablonci. Ve čtvrtek večer půjde ve městě kousek od slovensko-maďarských hranic o hodně: vítěz dostane vstupenku do třetího předkola Evropské ligy. Jedlička a spol. jsou náramně rozjetí z domácí soutěže, v úvodních šesti kolech neztratili ani bod a s přehledem drží první místo.

Co si vybavíte z prosince 2017? Český fotbal tenkrát zažil historický moment: ve FORTUNA:LIZE padl první gól, jehož platnost potvrdil videorozhodčí. Inkasoval boleslavský teenager Martin Jedlička, jenž chytal svůj první (a zatím poslední) zápas v české lize.

Tenkrát z něj čišela hořkost, zato teď se při téhle vzpomínce už jen nostalgicky usmívá. Je prvním gólmanem české jednadvacítky, s níž si může brzy pojistit postup na EURO, a třetí sezonu chytá v Dunajské Stredě, která má zaděláno na pohádkový podzim. Žíznivý tým s hráči jedenácti národností v šesti zápasech slovenské ligy uhrál šest vítězství a v prvním předkole Evropské ligy přešel přes islandský Hafnarfjördur (2:0).

Zobrazit online přenos Rozhodčí Di Bello – Tegoni, Longo (všichni Itálie) Stadion DAC Arena, Dunajská Streda

Další soupeř? Jablonec. Hraje se ve čtvrtek od 20.45 v Dunajské Stredě, elegantní MOL Aréna pro 12 tisíc lidí tentokrát bude prázdná.

„Moc se těším. Nebude to nic lehkého, je to otevřené pro oba týmy. Pokud postoupíme, rád přinesu něco do kabiny,“ slíbil Jedlička v rozhovoru pro web FAČR a agenturu Sport Invest, která ho zastupuje. Rozhovor pro iSport.cz zdvořile odmítl: „Potřebuju se koncentrovat na zápas.“

Aby ne, Jablonec na Slovensko dorazí s touhou neopakovat minulou sezonu a nečekaný krach s Pjunikem Jerevan hned v prvním kvalifikačním dvojzápase. „Na Jablonec se mě tady ptali ještě před losem, protože na nás mohl vyjít. Opakoval jsem, že je to kvalitní tým a že pro nás bude těžké, abychom postoupili,“ poznamenal Jedlička. „A já? K Jablonci nemám žádný vztah: nevyrůstal jsem tam ani nehrál. Moc ho nesleduju, v české lize mám radši jiné týmy.“

Mohlo by se zdát, že v Dunajské Stredě s úspěchy roste hlad (třeba po historicky prvním slovenském titulu), ale… „Nenecháváme se svazovat vyhlašováním ambicí,“ pravil Jedlička. „I když je příjemné vědět, že máme nejkvalitnější tým za dobu, co tu jsem. Je větší klid v kabině i ve městě: máme bláznivé fanoušky, ale teď je víc pohody.“

Zůstane pohoda i po bitvě s Jabloncem? „Budeme to mít složitější než v prvním předkole, Jablonec hraje v Česku o špičku už několikátou sezonu po sobě,“ odtušil Jedlička. „Máme na to, abychom přešli přes tohle kolo, ale nechci vyhlašovat, že postoupíme, aby se mi to pak neobouchalo o hlavu.“

Žhavý čtvrteční večer rozhodne.