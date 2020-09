Hübschman si v Evropě věří: Je v našich silách dostat se do skupiny

V devětatřiceti letech se ho neptejte na nervozitu před důležitým zápasem. S ní Tomáš Hübschman opravdu zápolit nebude. Bitev jako je ta čtvrteční v Dunajské Stredě o postup do 3. předkola Evropské ligy už zažil bezpočet. Motivaci každopádně hledat nemusí. Stačí si vybavit loňský propadák s arménským Pjunikem Jerevan. „V kabině je odhodlání to napravit. Je v našich silách dostat se do skupiny,“ vytyčil kapitán kurážný cíl.

Vítáte česko-slovenskou konfrontaci?

„Myslím, že je to víc zajímavé pro vás než pro nás hráče. Bereme to prostě jako los, který takto dopadl. Budeme se snažit, abychom postoupili. Před dvěma lety jsme šli rovnou do základní skupiny, což je samozřejmě mnohem příjemnější. Kvalifikace je zrádná. Loni jsme vypadli s Pjunikem Jerevan. To si pamatujeme.“

Co víte o Dunajské Stredě?

„Ústřední postavy jsou Kalmár, Ramirez, Davis. Dunajská Streda je první ve slovenské lize, má mladý tým tvořený cizinci. Je to kvalitní soupeř. Máme trošku výhodu, že se hraje bez diváků. Asi by tu byla bouřlivá atmosféra. Tomu se vyhneme. Stadion vypadá pěkně, na české a slovenské poměry je naprosto dostačující. Je čistě fotbalový, tribuny blízko.“

Jaký byl let vrtulovým letadlem?

„V pohodě. Vše v pořádku. Nestalo se nám nic takového jako loni.“ (Jablonec se kvůli potížím s dopravcem dostal do Arménie s velkým zpožděním – pozn.aut.)