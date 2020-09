Šílený zápas soupeře Liberce! 6:7, žádní stopeři a chybující dítě v bráně

Jan Matoušek posílá míč do sítě litevského FK Riteriai v 2. předkole Evropské ligy a pečetí výhru Liberce 5:1 • ČTK / Petrášek Radek

Něco podobného historie Evropské ligy nepamatuje. O soupeři Liberce ve 3. předkole se ve čtvrtek večer rozhodlo v naprosto neuvěřitelné bitvě. Favorizované FCSB nakonec na hřišti srbského celku Bačka Topola vydřelo výhru 7:6 po penaltách! Rumunský tým přitom měl k dispozici jen 14 hráčů, podstatná část mužstva chyběla kvůli koronaviru. Do brány musel až čtvrtý gólman, nezbyli ani žádní ryzí stopeři… A klub teď řeší, jak vůbec odehrát další zápasy. Slovan má v Bukurešti hrát už příští čtvrtek.

Ne, opravdu nejde o výsledek prvního setu tenisového duelu, který rozhodl až tie-break. 6:7 je skóre, kterým skončil bláznivý fotbalový souboj na malém stadionku na severu Srbska.

Sled nepředvídatelných událostí se rozjel už před výkopem. Oficiální výsledky koronavirových testů v kádru FCSB ve čtvrtek ráno hlásily: 9 nakažených! Regule UEFA pro uskutečnění utkání vyžadují alespoň 13 připravených hráčů, bývalá Steaua jich měla 14. Ufff, hrát se může.

Jenže jak poskládat sestavu?

O vývoji situace na Twitteru průběžně informoval rumunský novinář Emanuel Rosu. Kontroverzní klubový boss Gigi Becali podle něj v létě výrazně osekal všechny investice, finanční prostředky na posily neuvolnil v důsledku pandemie. „Vysvětlil to tím, že chce zabezpečit budoucnost své rodiny,“ napsal Rosu.

I proto ve čtrnáctce zdravých fotbalistů nezbyl třeba žádný stoper, šanci na většině postů dostali náhradníci. Do brány se postavil devatenáctiletý (a naprosto nezkušený) Razvan Ducan, za normálních okolností až čtvrtá volba mezi tři tyče.

Nákaza se navíc dostala i do realizačního týmu, mužstvo jako hlavní kouč vedl asistent Mihai Pintilii. Do Srbska byl na výpomoc ještě narychlo povolán taky trenér rezervy Bogdan Vintila, kterého Becali od áčka před dvěma měsíci vyhodil. Zkrátka naprostý bizár. A to se ještě ani nezačalo hrát…

Dění na hřišti totiž nabralo podobně šílený vývoj. Bačka Topola po čtvrthodině vedla 2:0 a zdálo se, že náhlého oslabení favorita dokonale využije. FCSB ovšem dokázalo snížit a levý bek domácích Ponjevič pak těsně před přestávkou dostal červenou kartu.

Podívejte se na SESTŘIH bláznivého zápasu:

Druhá půle jen rychle – 2:2, 3:2, 3:3. V 73. minutě kouč hostů Pintilii využil poslední třetí střídání, na lavičce už mu nikdo nezbyl. V nastavení se FCSB po šťastném odrazu dostalo do vedení, během minuty o něj ale přišlo. 4:4, prodloužení.

Před koncem první přidané patnáctiminutovky byl vyloučen ještě Siladji, Topola dohrávala v devíti. A další průběh skóre? 105. minuta – 4:5. 105. minuta – 5:5. 108. minuta – 5:6. 117. minuta – 6:6. Rumunští komentátoři se na konci prodloužení už jen pobaveně smáli, jestli se jim tohle všechno nezdá. V historii Ligy mistrů a Evropské ligy se ještě nikdy (!) nehrál zápas, ve kterém by oba týmy dokázaly dát pět gólů. Topola s FSCB jich ve čtvrtek stihly rovnou šest.

Vše vygradovalo penaltovým rozstřelem těsně před půlnocí, jediným neúspěšným střelcem byl domácí Banjac. A mladý brankář rumunského celku Ducan, který předtím spáchal několik triviálních chyb, se nakonec stal hrdinou.

„Ani nevím, kolik gólů jsme dostali kvůli němu, ale nezajímá mě to. Je to dítě. A při penaltách nás zachránil,“ poznamenal po divoké přestřelce provizorní trenér FCSB Pintilii.

Jeho klub teď ale musí řešit co dál, už v neděli má hrát ligový zápas proti FC Arges. A hned ve čtvrtek si to pak ve 3. předkole EL rozdat s Libercem. „Nevím, kolik z nás se po tomhle zápase vůbec bude moct vrátit domů. A netuším, kdo za nás bude hrát ligu,“ podotkl Pintilii.

Postupový zápas se čtrnácti zdravými hráči však každopádně stál za to.