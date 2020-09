Plzni hrozí v EL Izrael, či Skotsko. Liberci APOEL, nebo tým z Bosny

Jan Matoušek posílá míč do sítě litevského FK Riteriai v 2. předkole Evropské ligy a pečetí výhru Liberce 5:1 • ČTK / Petrášek Radek

Plzeň a Liberec se dozví případného protivníka pro play off o postup do základní skupiny Evropské ligy • Michal Beranek / Sport

Čekají je boje v 3. předkole. Plzeň vyzve Sönderjyske, Liberec čeká FCSB. Již nyní ale oba čeští zástupci v Evropské lize znají jména možných soupeřů pro play off o postup do základní skupiny. Viktoria se v případě postupu přes Dány utká s lepším z dvojice Hapoel Beer-Sheva (Izrael) – Motherwell (Skotsko). Slovan, pokud uspěje s Rumuny, narazí na vítěze souboje APOEL (Kypr) – Zrinjski (Bosna a Hercegovina). Play off o Evropskou ligu je na programu ve čtvrtek 1. října 2020. Hrát se bude na jeden vítězný zápas bez diváků na stadionu.