Guľa po postupu: Utočníky nepotřebuji číslovat. Proč kopal penaltu Ondrášek?

Na předzápasovém tréninku zkoušela Plzeň pokutové kopy. Nedařily se. I kvůli měkčímu terénu. Levák, tedy tradiční exekutor Aleš Čermák, by se rozbíhal na mokru. Proto došlo na změnu strategie. V případě, že by Viktoria kopala penaltu, půjde do akce pravák. K tomu i došlo. Zdeněk Ondrášek vítěznou ránu ustál. I takové detaily pomohly Viktorii k vítězství 3:0 nad Sönderjyske a postupu do play off Evropské ligy. „Čermák přenechal míč Kobrovi a ten penaltu proměnil. Takto funguje mančaft,“ pochvaloval si soudržnost mužstva trenér Adrian Guľa. Také však připustil, že jeho tým nedominoval a že styl dánského soupeře Plzni neseděl.

Výsledek hovoří jasně, ale jednoduchý zápas to nebyl, že?

„Máme důležitý postup, čisté konto, předvedli jsme týmový výkon, byť to nebylo jednoduché psychicky. Pro nás je ale podstatné, že to kluci zvládli. Jdeme do play off, na což se velmi těšíme.“

Byla klíčem k postupu úvodní půlhodina, kdy jste přežili jednu obrovskou šanci soupeře, a celkově jste nevypadali vůbec jistě? Možná vás i soupeř překvapil způsobem hry…

„Klíčem bylo, že jsme ustáli situace v defenzivě a poté vstřelili dvě branky. Pro sebevědomí to bylo velmi podstatné. Jedna věc je říct si, jak soupeř hraje, v jakém rozestavení, ale na ploše je důležité, abychom tam pokyny přenesli. Šlo o zápas v pohárové Evropě, tlak a zodpovědnost je vysoký. Obzvlášť ve chvíli, kdy jste favoritem. Nervozita byla cítit. První šance soupeře nás trochu vyrušila, ale Kuba Brabec to dokázal zvládnout. Je důležité, že jsme takový zápas ustáli a zvládli ho do vítězství.“

V těžké chvíli vzal na sebe zodpovědnost Zdeněk Ondrášek a z penalty otevřel skóre. Ukázal, že je momentálně útočníkem číslo jedna?

„Nepotřebuji útočníky číslovat. Pro nás je důležité, že Kobra je tady, je skvěle nastavený, chlapci vnímají jeho kvalitu. Souhlasím, že v určitých detailech může být rozhodujícím hráčem, to se i potvrdilo, proto k nám přišel. Stejně je pro nás důležité, že dobře do zápasu vstoupil střídající Bogy (Beauguel). Jak minule na Bohemce, tak i dnes. Máme konkurenční prostředí. Včera jsme kopali penalty na tréninku, moc nám nevyšly. Zejména proto, že na straně u kotle je měkký terén. Tím pádem jsme změnili exekutory, levák by se rozbíhal po mokrém terénu, proto Čermák přenechal míč Kobrovi a ten penaltu proměnil. To jsou mikrodetaily, které rozhodují. Takto funguje mančaft.“

Miroslav Káčer odvádí na hřišti černou práci, příliš se o něm nemluví. Vstřelil však třetí gól. Jste spokojený, jak se zapracoval?

„Naše středová formace je silná. S Buchou fungovala famózně. Máme tady i Kačku. Moc dobře jsme věděli, proč jsme ho přivedli. Jeho přidanou hodnotou je důraz a práce. Takového hráče jsme dnes na hřišti potřebovali, nechtěli jsme mít v sestavě jen virtuosy, ale i agresivního hráče. Soupeř měl svoji hru postavenou i na tomto atributu. Museli jsme na to reagovat.“

Lukáš Kalvach znovu ukázal svoje přednosti ve čtení hry, zastavil hromadu akcí soupeře. Je to pro vás nenahraditelný hráč?

„Souhlasím. Je velmi podstatnou součástí našeho způsobu hry. Na své pozici je naprosto dominantní.“

Úvod utkání vás nezastihl v ideálním rozpoložení. Dolehl na mužstvo tlak z extrémní důležitosti utkání?

„Myslím, že jsme byli dobře nastavení. Věděli jsme, že důležitost zápasu nás pohltí až dnes. Nicméně kvalita předzápasového tréninku byla úžasná. Bez fanoušků je to ale náročné, abychom udrželi soustředěnost na detaily. Navíc proti nám stál kvalitní soupeř s jasnou organizací hry, která nám úplně neseděla. To si musíme přiznat. Proto jsme trochu více vsadili na zkušenost, což třeba upřednostnilo Káčera před Buchou. Ukázalo se to jako dobré rozhodnutí, jelikož jsme extra nedominovali.“

Kdy začnete myslet na soupeře v play off, který vzejde ze zápasu mezi skotským Motherwellem a izraelskou Beer Shevou? (Plzeň se v Izraeli utká s Beer Shevou - pozn. red.)

„Hlavně musíme přepnout na zápas s Brnem. V mysli nechci předbíhat. Nicméně máme osoby, které načítají oba potencionální soupeře. Nejdřív se budu věnovat na sto procent Brnu, pak zase přepnu na Evropu.“

Za týden vás čeká s určitostí zápas podzimu. Bude prostor proti Brnu protočit sestavu a pošetřit klíčové hráče?

„Ano, prostor máme. Rozhodneme se dle zdravotního stavu. Maximální pozornost si zaslouží Luděk Pernica, máme i další kluky, kteří si to zaslouží. Na Brno musíme být naprosto fresh. Z toho budeme vycházet.“