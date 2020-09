Nejdůležitější zápas v kariéře? Vy dovedete překvapit, usmál se Guľa

Zatímco s Žilinou do základní skupiny Evropské ligy postoupit mohl, s Plzní musí. Případný krach v play off na hřišti izraelské Beer Ševy by mu u vedení Viktorie jen tak neprošel. „Prostě to chceme dokázat, chci to dokázat i já jako osoba, ale víc mi jde o mančaft, aby byl dobře připravený a aby chlapci za dřinu, kterou s námi podstupují, dostali i takovou odměnu. Bylo by to úžasné, nepochybně i pro mě,“ uvedl trenér Adrian Guľa v předvečer zápasu, který určí ráz celé sezony.

Nad čím před zápasem nejvíc přemýšlíte?

„Teď nad tréninkem, abychom trefili zátěž a intenzitu. Je to změna počasí, je tu třicet stupňů a jiná vlhkost vzduchu než u nás doma. Pak máme kraťoučké video a bude prostor, abych přemýšlel ještě o dalších detailech k zápasu.“

Čeká vás zatím nejdůležitější zápas ve vaší trenérské kariéře?

„Vy mě vždy dovedete překvapit. (s úsměvem) Těšil jsem se na zápasy v Evropě, i když jsem byl v Žilině, bylo úžasné hrát play off na Bilbau. Chtěli jsme dostat tým dál, i když soupeř byl vysoký favorit. Vím, že play off je v uvozovkách Grand Slam, jste skupině skutečně blízko, tím pádem si uvědomuju důležitost i odpovědnost zápasu. Prostě to chceme dokázat, chci to dokázat i já jako osoba, ale víc mi jde o mančaft, aby byl dobře připravený a aby chlapci za dřinu, kterou s námi podstupují, dostali i takovou odměnu. Bylo by to úžasné, nepochybně i pro mě.“

Je rozdíl v tom, že se Žilinou jste mohli postoupit, kdežto s Plzní musíte?

„Ano, i na to člověk myslí, jasně. Ale jedna věc je, že musíte, a druhá, že chcete, jde o sportovní úspěch. Jste v play off, máte obrovskou šanci, tak se do toho snažíte dát všechno. I se Žilinou proti Bilbau jsme byli blízko, doma jsme je porazili. Co máte pod kontrolou, je váš přístup a nastavení, tak do toho jdu i tentokrát, bez ohledu na to, že v uvozovkách musíme. Máme obrovskou motivaci rozdrobenou na jednotlivé hráče, cítím z nich, že jsou odhodlaní, koncentrovaní a připravení udělat pro postup maximum.“

Hledíte před takovým zápasem při skládání sestavy pouze na sportovní formu, nebo i na jiné věci?

„Každý hráč je jiný. Někdo eskaluje svůj výkon s významem zápasu, někoho by to mohlo přibrzdit, takže do toho vstupujeme po skupinkách i individuálně. Jsme s nimi každý den a pro nás je podstatné, že pokaždé je cílem jít naplno. Tím pádem snáze zvládáte i zápasy, které mají takový punc.“

Jsou pro vás velkou komplikací kromě odlišného klimatu striktní podmínky, za kterých v Izraeli fungujete?

„Nejde o nějaké rušivé věci, jsme na to zvyklí z domova, výsledkem je, že všichni hráči jsou fit, což je super. Náš výjezd je nadstandardně zorganizovaný, a i když nebyla korona, hráči se před takovými zápasy nechodili koukat na památky, takhle profitýmy nefungují. Je absolutně normální věc, že jste na hotelu a připravujete se na zápas.“

Dá se říct, že Beer Ševa je lepší tým než Sönderjyske, které jste vyřadili minulý týden? A bude pro ně výhoda, že se hraje v Izraeli, byť ne na jejich stadionu?

„Je to jiný tým, vyznačuje se jinou organizací hry a jiným stylem fotbalu. Zkušenost z Alkmaaru je pro nás dobrá, vidím, že mužstvo je dál. Neměli jsme Ba Louu v takovém stavu, jako je dnes, neměli jsme Ondráška, neměli jsme Kayambu, Kopice v takovém stavu, jako je dnes. Takže věřím, že jsme silnější a to je velmi podstatná informace jak pro nás, tak pro chlapce, doufám, že to přímo v zápase ukážeme.“

