Jankulovski o AC Milán: Zlatan vrátil vítěznou mentalitu. Co Spartu čeká?

Do Prahy přijede „váš“ AC Milán. Co vy na to?

„Pro Spartu to bude velký svátek. Co mě hodně mrzí, že u toho nebudou moci být fanoušci a plný stadion. Takoví soupeři nejezdí do Česka každý týden. Sice UEFA nějaký počet povolí, ale stejně je škoda, že si to užije jen část lidí.“

Jak vypadá současný AC Milán?

„Už to není, co to bývalo. Kádr prošel velkou generační obměnou. S výjimkou Ibry (Zlatana Ibrahimovice) je to tým složený z mladých kluků, kteří budou potřebovat čas, aby se Milán vrátil na výsluní, kde byl před lety.“

Ibrahimovic funguje jako lídr mužstva a mentor v kabině?

„Je to tak. Je pro všechny ikonou. Když se vracel do klubu, spousta lidí tvrdila, že je to krok zpátky. Vedení bylo v tu dobu na určité cestě. Sázelo na mladé hráče. Ale když viděli, že jim to v lize nejde, rozhodli se angažovat Zlatana. Ten sice má svoje roky, MLS je soutěž, která není tolik kvalitní, ale od doby co přišel, ukazuje svoji vítěznou mentalitu. Milán s ním v sestavě šel obrovsky nahoru. Nakonec uhrál předkolo Evropské ligy. Ukázalo se, že sice můžete budovat mladé mužstvo, ale občas se holt potřebujete o někoho na hřišti opřít a přesně to Zlatan pro AC dnes představuje.“

Takže to byl dobrý tah?

„Určitě ano. Mladí kluci se od něho učí. Přebírají od něho vítěznou mentalitu a dovolím si tvrdit, že nyní se vezou na vítězné vlně. Ostatně i sám trenér Stefan Pioli pronesl, že Zlatan je jejich táta. Všichni jsou teď rádi, že se vrátil. I když to byl velmi odvážný krok ze strany vedení. I proto, že se objevovala spousta spekulací, že do klubu přijde manažer Ralf Rangnick, který jej v kádru nechtěl. Ibra to glosoval po svém, že vůbec neví, kdo to je. Bylo velmi zajímavé tohle období sledovat. Všude se říkalo, že Pioli stoprocentně skončí, ať se stane cokoliv. Nakonec všechno zůstalo po staru a ligu rozjel Zlatan ve velkém: v prvním utkání vstřelil dva góly.“

Svědčí to o jeho síle napříč klubem?

„Můžete si to dovolit, ale musíte mít ten podklad v podobě výsledků a gólů. A přesně to on má. Kdyby nestřílel branky, dovolím si tvrdit, že sám odejde, nebo vedení skutečně Rangnicka přivede.“

V pátek mu bude 39 let a on stále střílí spoustu branek. Je k nezastavení. Jak to dělá?

„Vůbec mě to nepřekvapuje. Když jsem s ním byl poslední rok v AC, kdy jsme vyhráli i poslední titul, neviděl jsem většího profíka. Asi nenajdeme na světě hráče s větším sebevědomím jako má Zlatan, ale jak se o sebe stará, to je neuvěřitelné. Dbá na životosprávu, v hlavě je nastavený na vítězství a nic jiného jej nezajímá. Kdyby to tak neměl, nebyl by dnes v jeho věku lídrem AC Milán a neukazoval by v Serii A, že je stále jedním z nejlepších. Myslím si, že přesně takový profík Milánu v posledních sezonách chyběl.“

Co obranu Sparty vůbec čeká?

„Spousta práce. Jak on je obrovský, silný, ohebný… To všichni víme. K tomu navíc sebevědomý. Někdy umí být fakt nepříjemný. Až arogantní. Stoperům to umí na hřišti znepříjemnit. Pro sparťanské obránce to bude velká výzva. Na druhou stranu v dnešním fotbale nikdy nevíte. Ve čtvrtek mělo AC bez Ibry proti Rio Ave obrovské štěstí, když vyrovnalo až v 120. minutě a v penaltovém rozstřelu stříleli všichni hráči a někteří šli dokonce i dvakrát. Jakmile tedy nehraje, je znát, že týmu chybí zkušenost.“

Očekáváte, že vám někdo z Milána zavolá a bude vyzvídat?

„Už jsem pár zpráv viděl. Ale je to už devět let, co jsem z Itálie zpátky doma. V tom současném týmu či vedení znám hlavně Ibru a Paola Maldiniho, který klub řídí. Když mám cestu do Milána, vždycky si udělám čas a pozdravím ho. Uvidíme, zda se ozve. Ale dnes je jiná doba. Kluby si umí o soupeřích sehnat jakékoliv informace samy.“