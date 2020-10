Trpišovský Guľovi nevolal. Tři stopeři? Řešíme, jak dohrajeme podzim

SESTŘIH: Baník - Slavia 0:1. Emoce a kontroverzní penalta, ze které rozhodl Stanciu VŠECHNA VIDEA ZDE

„Zvažujeme to směrem k celé sezoně. Tomáš Holeš je mimo, Vláďa Coufal odešel. Nějaké varianty máme, ale v tuhle chvíli nemáme klasického pravého obránce. Spíš je to ale věc do budoucna, jakým způsobem dohrajeme podzimní část, než se nám podaří přivést typologickou náhradu za Vláďu Coufala. Směrem k nadcházejícímu zápasu je určitě to jedna z variant, kterou během něj můžeme použít.“

Tomáš Holeš chybí, mohl hrát na pravém kraji obrany nebo ve středu zálohy, kde v poslední době nastupoval. Jak vám jeho absence komplikuje plány?

„Plány nám to narušilo hodně. Tomáš je teď stabilní člen základní sestavy, dobře hrál i za reprezentaci. Bohužel se nám navíc na tréninku těžce zranil Ondřej Karafiát. Celkově nám to bere určité alternativy na kraji obrany i ve středu hřiště. Absence Tomáše a druhého hráče, který je pro nás hodně důležitý, jsou pro nás velké zásahy. V kombinaci s odchodem Vládi Coufala jsou to čtyři hráči, kteří nám vypadli, shodou okolností na podobných postech. Je to nepříjemné, protože Tomáš má specifický herní styl, je to buldok, má sílu v osobních soubojích, typologicky byl podobný jako Vláďa.“

Do toho nehrajete kvůli koronaviru ligu.

„Je to nepříjemné, ovlivňuje nás to. Situaci v naší zemi je podobná jako tady, kde je také přerušená liga. Neustále se to mění. Je to pro nás nepříjemné, protože jsme izolovaní, jsme několikrát v týdnu testovaní. Vše podstupujeme jen proto, abychom mohli hrát, a nehrajeme. Všichni doufáme, že se to brzy vyřeší.“

Jak důležitý bude tento zápas směrem k postupovým ambicím?

„První zápas ve skupině je vždycky důležitý. Před dvěma lety se nám v Evropské lize podařilo porazit Bordeaux, což pak hodně naznačilo ohledně vývoje ve skupině. Teď hrajeme venku proti týmu, který v předkolech ukázal velkou kvalitu a porazil všechny soupeře včetně Plzně, která skončila v naší lize druhá a hrála s námi o titul. Tohle první utkání hodně napoví o postupových ambicích a také o rozpoložení týmů v téhle covidové době. Zítřejší zápas může ukázat, kdo se s tím lépe popere.“

Jak byste soupeře charakterizoval? A vycházel jste hodně ze zápasu Beer Ševy proti Plzni?

„Vycházeli jsme ze všech utkání, která Beer Ševa odehrála v nové sezoně. Viděl jsem je všechny a musím říct, že tým se postupně vyvíjí příchodem nových hráčů. A charakteristika soupeře? Všichni tři stopeři jsou zkušení, soubojoví a urostlí a dopředu mají tři rychlé a pohyblivé hráče. Celou ofenzivu řídí Josué, který podal v minulých zápasech vynikající výkon.“

Volal jste si s plzeňským trenérem Adrianem Guľou a žádal ho nějaké poznatky?

„Ne, nevolal jsem mu. Zápas jsem viděl v přímém přenosu a pak jsem ho viděl ještě několikrát. To utkání pro nás bylo strašně vypovídající. Byla to pro nás dobrá ukázka, jak Beer Ševa hraje. Během všech zápasů Beer Ševy jsme nasbírali všechny poznatky, které jsme potřebovali.“