Kurtý návrat do evropských pohárů po čtyřech letech. Sparta doma proti Lille padla 1:4, po vyloučení Ladislava Krejčího II dlouho hrála v deseti. Davidové Lischka a Pavelka v jejím dresu předvedli dobrý výkon, to ale na body nestačilo. U gólových situací zaspal Matěj Hanousek, a dopředu do taky skřípalo. Podívejte se v GALERII, jak sparťany ohodnotil deník Sport.