Dočkal: Sudí ovlivnil zápas. Hrát v plném počtu, neprohráli bychom

Po zápase cítil hořkou pachuť. Kapitán Sparty Bořek Dočkal těžko kousal porážku na úvod základní skupiny Evropské ligy s Lille 1:4. Osočil se dokonce proti výkonu hlavního sudího Dujeho Strukana z Chorvatska. „Bohužel došlo k výraznému ovlivnění zápasu ze strany rozhodčího. Nebyla to jedna chyba, ale kupilo se to. Všechno navíc v náš neprospěch.“ zdůraznil Dočkal v pozápasovém rozhovoru pro ČT sport.

Duel s Lille pro vás skončil prohrou 1:4. Výkon výsledku ale úplně neodpovídá, že?

„Cítím to podobně. Nebylo to špatné. Hrát s takovým soupeřem přes hodinu v deseti, je strašně složité. Abychom z toho něco urvali, museli bychom přežít víc šancí a muselo by se sejít více věcí. Bohužel došlo k výraznému ovlivnění zápasu ze strany rozhodčího. Proti takovému soupeři hrát o jednoho méně, je strašně složité.“

Jak těžké bylo udržet si čistou hlavou a nezabývat se určitými rozhodnutími sudího?

„On se tím člověk musí zabývat. Jednak se vás to týká přímo na hřišti, ale také víte, že se tam staly chyby, které šly přímo po sobě. Nebyla to jedna chyba, která ovlivní zápas, ale kupilo se to. Všechny byly v náš neprospěch. Člověk to řešit musí. Víme, že je potřeba dál hrát a soustředit se, na druhou stranu musíte také trochu dostat pod tlak toho rozhodčího. Aby pocítil, že něco není na hřišti v pořádku.“

Do druhé půle jste přesto paradoxně vstoupili lépe, než do první a vyrovnali. Co rozhodlo, že jste nedokázali udržet remízu?

„Po vyrovnání to chtělo uhrát delší pasáž. Udělat to soupeři těžší a nepustit ho tak rychle zpět do vedení. Druhý gól dalo Lille podle mě po prvním centru do našeho vápna od vyrovnání. Ještě jsem to zpětně neviděl, ale podle mě nešlo o situaci, kdy by to bylo o nějakém podčíslení, ale o tom nabrat lépe hráče ve vápně a snažit se situaci uskákat. Nebo alespoň toho hráče dostat do souboje. Byla to škoda. Další góly už vyplynuly z toho, že jsme zkoušeli hrát na riziko a oni měli rychlé hráče, kteří dokázali přečíslení využít. Gól na 1:2 mě ale mrzí moc, protože si myslím, že mu šlo předejít a dal se ubránit.“

Kvůli mnoha faktorům jste hráli v „poslepované“ sestavě. Dá se říct, že souhra byla handicapem?

„Celkově si myslím, že chtít hodnotit zápas (zamyslí se) v nějakém normálním rámci, je hrozně složitě. Bylo to hrozně specifické. Jít ve třiadvacáté minutě do deseti, tak pak už se nějaká souhra a taktika těžko hodnotí. Hrajete, co jde. Zkoušíte bojovat, nevzdat to a využít jakékoliv příležitosti k tomu, abyste zaútočili. Výkon jako takový ale hodnotit nejde, pokud hrajete přes hodinu v deseti.“

Dá se jako pozitivum ze zápasu vzít alespoň to, že i v deseti jste dokázali Lille několikrát ohrozit?

„Za mě jednoznačně ano. Vstup do zápasu jsme neměli dobrý. Odehrána byla jedna minuta a dvacet sekund a soupeř už měl dvě nebezpečné situace. Potom jsem ale cítil, že až do vyloučení máme hru pod kontrolou. Že my jsme ten tým, který ví, co chce hrát a drží balon. Troufnu si říct, že bychom zápas neprohráli, pokud by se hrálo v plném počtu na obou stranách."