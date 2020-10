Kanga překonal COVID. Může naskočit za Zvezdu proti Liberci v Evropské lize

Guélor Kanga se vrátil do Crvene Zvezdy Bělehrad • Repro Twitter/crvenazvezdafk

Guélor Kanga (vpravo) do základní skupiny Ligy mistrů s Crvenou Zvezdou nepostoupí • Profimedia.cz

Za fotbalisty Crvené zvezdy Bělehrad bude moci ve čtvrtečním utkání 2. kola základní skupiny Evropské ligy proti Liberci nastoupit i uzdravený záložník Guélor Kanga. Třicetiletý bývalý hráč pražské Sparty se vyléčil z nákazy koronavirem a po negativním kontrolním testu se dnes vrátil do tréninku s týmem.

Kanga kvůli nemoci COVID-19 vynechal tři zápasy včetně nedělního duelu srbské ligy, v němž Crvena zvezda doma překvapivě jen remizovala bez branek s Javorem Ivanjica. Gabonský záložník, který v létě opustil Spartu, scházel i při čtvrteční prohře 0:2 na hřišti Hoffenheimu v úvodním utkání skupiny Evropské ligy a v předchozím městském derby s Partizanem.

Podle klubového webu má trenér Crvené zvezdy Dejan Stankovič po návratu Kangy do tréninku k dispozici proti Liberci kompletní tým. Mužstvo ještě čekají tradiční povinné odběry nařízené před každým pohárovým zápasem UEFA. Bělehradský klub mimo to podstupuje testy na COVID-19 každých sedm dní.

Už v neděli se v ligovém duelu zapojil zpět do hry jiný záložník Mirko Ivanič, který měl rovněž koronavirus. V 59. minutě neproměnil penaltu. „Na zápas s Libercem budu určitě lépe připraven. To, že jsem neproměnil penaltu, mě ještě víc motivuje. Jsem si jistý, že se z nepovedeného zápasu poučíme a podáme proti Slovanu mnohem lepší výkon,“ řekl Ivanič.

„Kangu a jeho spoluhráče můžeme překvapit fyzickým fondem a přeběhat je. Oni budou fotbaloví, jenže běhavost by na ně mohla platit. Totéž sedí na Kangu. On má na hřišti neskutečné vidění a cit pro přihrávku, umí si i skvěle pokrýt balon. Ale když to přiostříme, dá se vykolejit,“ uvedl v rozhovoru pro iSport Premium liberecký záložník Jakub Pešek.