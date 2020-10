Provod před Leverkusenem: Styl nám bude sedět, ale... Mluvil o režimu

Před týdnem v Izraeli vstřelil jediný gól svého týmu, Slavia ale na hřišti Hapoelu Beer Ševa prohrála 1:3. Pro zvýšení postupových šancí tak teď potřebuje zabrat proti Leverkusenu, favoritovi skupiny, který na úvod Evropské ligy šesti góly zničil francouzské Nice. Záložník Lukáš Provod (24) by v sestavě Pražanů opět neměl chybět. A věří, že českého mistra nijak neovlivní přerušená tuzemská soutěž.

Jak prožíváte nezvyklý režim, kdy FORTUNA:LIGA stojí a vy hrajete pouze zápasy na evropské scéně?

„My jsme hlavně rádi, že vůbec nějakou soutěž můžeme hrát. Protože si nedokážu moc představit, že bychom teď jen trénovali a vůbec nevěděli, co bude dál. Mrzí nás to a ligu bychom hrát chtěli, ale je dobře, že můžeme hrát v uvozovkách aspoň tu Evropskou.“

Co se mění proti obvyklému sledu utkání?

„Pro nás může být výhoda, že se připravujeme jen na tyto zápasy. Máme na to celý týden, soustředíme se vyloženě pouze na tuto soutěž. Každopádně doufáme, že i česká liga se vrátí co nejdřív.“

Lze očekávat, že Leverkusen bude hrát aktivněji než před týdnem Beer Ševa. Může vám to paradoxně svědčit, i když jde o silnějšího soupeře?

„Otázka má dvě roviny. Našemu stylu bude určitě víc vyhovovat presovat soupeře, který odzadu bude muset hrát s míčem a tvořit. Ale jejich kvalita je zároveň o dost jinde, než byla kvalita Beer Ševy. Snad si s tím v defenzivě poradíme. Jestli nám to bude sedět, nebo ne, poznáme až v samotném zápase.“