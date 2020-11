Trpišovský: Kluci hráli skvěle. Ze Simy jsem unešený, Oscar poprvé mluvil

Jan Kuchta skvěle přetlačil obránce a poslal Slavii do vedení • Pavel Mazáč (Sport)

Jan Kuchta skvěle přetlačil obránce a poslal Slavii do vedení • Pavel Mazáč (Sport)

Měl jste proti Nice šťastnou ruku?

„Bylo to jednodušší, když jsme vybírali z hráčů, kteří nám zbyli. Na některých pozicích nebyla jiná varianta. V útoku jsme měli nejtěžší rozhodování. Honza Kuchta je silný v osobních soubojích, dobře pracuje tělem, umí podržet míč. To splnil stoprocentně, navrch dal dva góly. Kluci odehráli zápas úplně skvěle, až na zhruba prvních osm minut. Klobouk dolů před nimi. Nice nastoupilo v plné sestavě, tohle utkání bylo náročné na taktiku a my měli mladý tým, nejstaršími hráči byli Masopust a Holeš. Kluci hráli srdcem, s touhou ukázat se, s dobrou mentalitou a pracovitostí. A nešetřili jsme krokem.“

Jak se vám líbil Abdallah Sima?

„I proto jsme ho na soupisku narychlo zařadili. Po odchodu Vládi Coufala jsme věděli, že Lukáš Masopust půjde na beka. Potřebovali jsme hráče na pravý kraj zálohy. Trochu jsme zrychlili jeho vývoj. Chtěli jsme ho poslat na hostování, ale nechali jsme si ho. Jeho příběh je neuvěřitelný. Přišel jako hrotový hráč, který mluví jen francouzsky. Ale rychle se učí a svou pracovitostí a pokorou si nás získal. Má obrovskou budoucnost. Slavia v něm má poklad. Chceme ho zapracovávat postupně. Hrál na Kamaru, který patří mezi nejnebezpečnější hráče Nice, a zvládl to. Jsem z něj úplně unešený. Vsadili jsme i na jeho genetiku. Ještě bych zmínil jednu věc, která mě na něm fascinovala. Je podobný fyziologicky Vláďovi Coufalovi. Je snad neunavitelný.“

Oscara jste nasadil na levý kraj. Ukázal vám, že s ním na této pozici můžete počítat i dál?

„Hned po jeho příchodu jsem říkal, že on je spíš lajnový než středový hráč. Už před třemi měsíci jsme ho tam na tréninku začali dávat, dnes jsme to mohli využít. Směrem dopředu mi připomíná Marcela z Realu Madrid. Myslím stylem hry. A taky mě těší, že za devět měsíců jsem ho viděl poprvé mluvit na hřišti a povzbuzovat hráče.“