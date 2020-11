Hrdina Slavie Kuchta: O tom jsem ani nesnil, na zápas budu pořád koukat

Jak vám výkon a góly dodají sebevědomí?

„Moc mě to těší. Po přestupu sem jsem měl hned nějaké šance, ale ty jsem nedal. Mrzelo mě to, ale nevadilo to, protože jsme vyhrávali. Ale když jsem se teď trefil proti takovému špičkovému týmu, říkám si, jestli se mi to nezdá. Jsem kluk z vesnice. Pořád na ten zápas budu koukat. Určitě mi to pomůže, od útočníka se čekají góly. Jsem rád, že jsem mohl klukům pomoct. Je to můj největší zápas v kariéře. Proti takovému mužstvu jsem nikdy nehrál, ani jsem o tom nesnil.“

Co vůbec říkáte na konkurenci ve slávistickém útoku?

„Přicházel jsem do velkého klubu, konkurence tu bude vždy. Ale všichni jsme kamarádi, přejeme si navzájem. Mám krásný moment z tohoto utkání. Když jsem šel střídat, Standa Tecl mě objal. A v tu chvíli mi pogratuloval. Byl jsem strašně šťastný. I od něj jsem cítil, že mi přeje, že jsem ty góly dal.“

Když jste přicházel do Slavie, řada lidí to možná nechápala. Cítíte teď zadostiučinění?

„Jsem šťastný, že ve Slavii můžu být. Věřím, že stylem hry, pracovitostí sem patřím. I proto si mě trenéři vybrali. V lize jsem šance měl, ale nedal jsem je. Mužstvo teď potřebovalo, abych střelecké příležitosti proměnil. Slavia je obrovský klub s velkou tradicí. Jsem šťastný, že tu můžu být a hrát takové zápasy.“

Jak moc vám chyběli fanoušci? A co jste říkal ohňostroji při nástupu?

„Osobně jsem to nečekal. Byl to pro mě zážitek. Vedle mě stál Ondra Lingr, jen jsme se na sebe podívali, překvapilo nás to. Fanoušci nám ohromně chybí, táhl by nás celý stadion. Ale nedá se nic dělat. Hráli jsme i za ně. Jsem rádi za vítězství. Nice je fantastické mužstvo.“