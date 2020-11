Kotal: Největší výhra v kariéře. Řekl, proč posadil Dočkala a Krejčího

Ačkoliv je to u něho velmi vzácné, tentokrát to vůbec neskrýval. Úsměvy, radostné pohledy. Sparťanský trenér Václav Kotal měl pádné důvody. Letenští vydrancovali ve třetím duelu Evropské liy skotský Celtic Park a místnímu spolku nasázeli čtyři branky (4:1). „Z pozice trenéra je to pro mě asi dosud největší výhra. Jsem maximálně spokojený. Pro tým to je hodně důležité,“ těšilo jindy přísného stratéga.

Trochu jste zariskoval se složením sestavy, ale trefil jste se. Co vás k tomu vedlo?

„Nebyla to náhoda. Soupeře jsme důkladně sledovali, viděli spoustu jeho zápasů. Bylo důležité, že kluci pochopili, co po nich chceme. Takticky plnili vše, co jsme si řekli. Bylo to pro nás hodně náročné na pohyb. Například Adam Karabec velmi dobře vykrýval pravého obránce, Michal Sáček zase levou stranu Celtiku. Jsem rád, že když kluci plní úkoly, je vidět, že se dostaví efekt.“

David Moberg Karlsson nastoupil nezvykle v útoku. Z počátku se hledal, pak ale předvedl mimořádný výkon. Jak se vám líbil?

„Po ztrátě Adama Hložka, který tvořil s Juldou výbornou dvojici, jsme se rozhodli, že to zkusíme s Davidem. Jsem rád, že se po patnácti minutách chytil. Velmi dobře spolupracovali. Je nadstandardně rychlý a dobře technický vybavený. Jsem za něho rád.“

Jaký je stav Dávida Hancka, který střídal dvacet minut před koncem?

„Doufám, že zdravotní problémy už má za sebou. Byl to jeho první zápas. Dlouho nehrál. Snad čtyři měsíce. Z tohohle pohledu jsme rádi, že vydržel sedmdesát minut. Byli jsme domluveni, že si řekne, až nebude moct dál.“

Jen na lavici náhradníků usedli Bořek Dočkal a Ladislav Krejčí I. Bylo to kvůli náročnému programu, nebo kvůli typologii Celtiku?

„Obojí je tak trochu pravda. V neděli nás čeká duel v Plzni a chtěli jsme některé hráče pošetřit. Jsem rád, že mladí nám ukázali, že do mužstva patří. Celtic nicméně hraje specificky. Všechno v maximální rychlosti a důrazu. I proto jsem rád, že jsme zvolili správné typy hráčů. Kluci dokud zvládali fyzicky, hráli velmi dobře. Jinak máme kádr dvaceti hráčů, čeká nás reprezentační pauza, liga a zase Evropská liga. Jsem rád, že to kluci zvládli takovým způsobem.“

Je varianta hrát Evropskou ligu i nadále s mladšími hráči?

„Je to složité, protože Celtic hraje trochu odlišný fotbal než Milán a Lille. Je to sice rychlejší, ale jednodušší. Rychle nahoru. Určitě nedosahuje takové technické kvality jako zbylé týmy ve skupině.“

Zapůsobí tato výhra před Plzní jako velká vzpruha?

„Věřím, že to pro nás bude povolený doping. Přesně jak říkáte - psychická vzpruha. Díky výhře se lépe vyrovnáme s krátkou pauzou. Vracíme se v pátek ráno a hned v neděli další zápas. Navíc velmi těžký. Tato výhra nám po dvou prohrách hodně pomůže. Plzeň i my moc dobře víme, o co v neděli půjde.“