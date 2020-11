Kouč rozloženého Liberce po debaklu: Jasno bylo už předem. Co s ligou?

Co se vám těsně po zápase honilo hlavou?

„Že to byl extra dlouhý den. Na všechno kolem mančaftu jsem byl tentokrát sám. Hodně mi chyběli moji asistenti Pavel Medynský s Mírou Holeňákem, ale výborně mi pomohli Jirka Liška a Bobo Konečný z béčka i ostatní kolegové z manažerského týmu. Snažili jsme se připravit i v krizovém stavu, ale byl to velmi těžký zápas.“

V čem hlavně?

„Chyběly nám rychlostní typy jako Pešek, Matoušek nebo Mosquera. Ronďák (útočník Imad Rondič) nahoře odvedl slušnou práci, ale není to klasický sprinter. Soupeř nás dostal do velkých problémů a my jsme vzdorovali, na co jsme měli síly. Dostali jsme i hloupé góly, což pramenilo mimo jiné z toho, že Daniel Kosek či Marios Purzitidis nemají zkušenosti na téhle úrovni. Děkuju klukům, že byli ochotní akceptovat taktický plán, abychom drželi pohromadě a nedostali ještě víc gólů.“

Máte pocit, že jste po problémech s koronavirem odehráli zápas se ctí?

„Přestože spousta kluků kvůli přerušení ligy měsíc nehrála zápas, dali do toho všechno, co mohli. I přes porážku je to pro ně dobrá zkušenost. Vždycky můžete dostat víc gólů, ale my měli v bráně mladého Hasalíka, který jich ještě pár chytil. Kluci makali, ale na víc jsme proti takhle silnému týmu neměli.“

Kdy jste přišli o naději na body?

„Už před zápasem, nebylo co řešit. Kdybychom nastoupili v plné palbě, mohli bychom pomýšlet na vyrovnanější souboj, ale v tomhle složení bylo jasné, že tady bodovat nebudeme. Šlo jen o to, o kolik prohrajeme. Hráči věděli, že jakmile získáme míč, fantastický represink soupeře je donutí ke ztrátě, v tom je Hoffenheim špička i v německé lize. Přesto kluci byli ochotní makat a dřít, ačkoliv tenhle zápas bolel a s fotbalem to mělo málo společného.“

Byl to i psychicky těžký zápas?

„Každé utkání v Evropě je těžké: Riteriai, FCSB, APOEL, Gent… V tak oslabené sestavě můžete dostat debakl i v rámci historie Evropské ligy, což jsme nechtěli dopustit. Ovšem když jste pod tlakem a nemáte rychlostní typy směrem dopředu, můžete si dělat, co chcete a stejně se nahoru nedostanete. Neměli jsme na to, abychom takhle kvalitního soupeře vysoko napadali. Neměli jsme náboje na to, něco s tím dělat. Aspoň jsme v závěru udělali gesto a dali na chvíli čuchnout klukům z naší akademie. Věřím, že je to bude motivovat do další práce.“

Bylo sváteční utkání pro mladíky z béčka velkou školou?

„Ještě dva tři dny zpátky jsem jim říkal, že s námi poletí do Německa. Myslel jsem to v nadsázce, ani jsem tehdy nevěděl, že to tak doopravdy bude. Někteří s áčkem ani netrénují, je to pro ně fantastická zkušenost. Vidí stadion a možnosti, které tu jsou, proto jsme jim také dali v závěru minutu na hřišti. Ale zkušenosti posbírali i ostatní včetně mě: takovou situaci, kdy jsem stál na lavičce sám s kolegy z béčka, jsem nezažil od doby, co jsem trénoval juniorku Zlína. Znovu bych si něco podobného zopakovat nechtěl.“

A co říkáte na výkon devatenáctiletého brankáře Lukáše Hasalíka, který měl hodně práce?

„Několikrát nás podržel hlavně v úvodu, pak dostal dvě nešťastné branky. U druhé míč tečoval hráč těsně před ním, pak pustil střelu z velké dálky, která proletěla Kačarabovi mezi nohama. Byl to pro něj extrémně těžký zápas, předvedl výborné zákroky. Se sedmi starty v ČFL si zachytat Evropskou ligu proti Hoffenheimum v devatenácti letech je něco neuvěřitelného. Přeji mu, aby to jednou dotáhl daleko a tyhle zkušenosti zúročil.“

S třemi body jste po polovině pohárového podzimu na třetím, nepostupovém místě. Co dál?

„Máme za sebou dvě nejtěžší bitvy, hráli jsme proti špičkovým soupeřům a ještě na jejich půdě. Už v Bělehradě nás postihly výpadky v sestavě, tento týden jsme všechno dokončili. Teď přijde reprezentační pauza: věřím, že se během ní uzdravíme. Favoriti jsou úplně jasní, Hoffenheim a Crvena zvezda. Není o čem. Mají špičkovou kvalitu i hráče, ale porveme se o každý bod. Každopádně nás čekají ještě tři zápasy, hráči se nám uzdraví a budou mít obrovskou chuť urvat body. Připomínám ale, že pro nás byl obrovský úspěch postup do skupiny a všechno navíc už je jen bonus.“

Budete se vzhledem k početné marodce snažit odložit nedělní ligový zápas s Teplicemi?

„Nebudeme. Karty jsou rozdané: uvidíme, co řekne hlavní hygienička. Na ligu se budeme chystat, prakticky nemůžeme počítat s návratem hráčů mimo dvou, takže to bude těžký zápas. Každopádně jsem rád, že v Hoffenheimu někteří hráči ukázali, že můžou být platní do budoucna. Třeba obránce Marios Purzitidis s námi absolvoval asi deset tréninků a fotbal hrál naposledy před půl rokem, přesto ukázal, že má zajímavé parametry. Budeme se chystat na ligu a přes reprezentační pauzu se dáme dohromady. Zastihlo nás nejtěžší období, které nás mohlo zastihnout, musíme se s ním porvat.“