Vácha dvěma góly zmrazil Nice: Žádné dorážky! A kdyby sudí pískal rovinu...

Jan Kuchta skvěle přetlačil obránce a poslal Slavii do vedení • Pavel Mazáč (Sport)

Karel Vácha dvěma góly zmrazil Nice už před 23 lety. A Slavie podle něj v Evropě mohla jít ještě dál, než se jí to tehdy povedlo • ČTK

Pro útočníka Karla Váchu bylo utkání v Nice před třiadvaceti lety výjimečné. V dresu Slavie vstřelil celku od Azurového pobřeží ve druhém kole Poháru vítězů pohárů v ročníku 1997/1998 dvě branky. „Nebyly to doklepávky, jak si mě všichni dobírají. Občas se tím můžu pochlubit,“ usmívá se Vácha v rozhovoru pro Sport. „Sešívaní“ remizovali ve Francii 2:2, doma urvali remízu 1:1 a přešli do čtvrtfinále, kde ztroskotali na Stuttgartu. Nechme mluvit tehdy velkého hrdinu, který dnes podniká ve stavebnictví.

„Občas si na něj vzpomenu, zvlášť když mi někdo řekne, že ho našel na youtube. I já se pak na ten sestřih podívám, jsou to hezké vzpomínky, pro mě bylo to utkání opravdu jedinečné. Zápas ve Francii se nám hodně povedl, hrálo se v perfektní atmosféře a na krásném místě. Byl to pro mě silný zážitek. Kdyby tam rozhodčí pískal větší rovinu, nemuseli jsme tam jen remizovat, ale i vyhrát.“

Třeba penalta, ze které dalo Nice první branku, byla hodně sporná.

„Přes VAR by teď neprošla (úsměv). Byla hodně vymyšlená, navíc se ten souboj odehrál ještě před šestnáctkou. Neměla být. Naopak se měla pískat penalta po zákroku na mě, kdy mě soupeř stáhnul za dres k zemi, ale sudí to nepískl. To bylo za stavu, kdy jsme vedli. Rozhodčí nám v tom zápase opravdu moc naklonění nebyli.“

Karel Vácha Narozen: 2. srpna 1970 (50 let) Pozice: útočník Profesionální kariéra: České Budějovice (1991-1996), Slavia (1996-1998), Tirol Innsbruck (1998-1999), České Budějovice (2000-2003), Artmedia Petržalka (2003). Bilance v československé a české lize: 236 zápasů/73 gólů Bilance v evropských pohárech: 13 zápasů/4 góly Bilance v české reprezentaci: 1 zápas/0 gólů

Přesto jste uhráli remízu a vy jste vstřelil dvě branky. Vybavíte si je?

„Pamatoval jsem si je matně, ale když se objevily na youtube, připomněl jsem si je. A dávám to k dobru. Protože když hraju například za staré pány u nás na Hluboké, spoluhráči si ze mě dělají srandu, že dávám góly jen ze vzdálenosti penalty a blíž. A já říkám, že jsem dal i spousty branek z dálky, akorát nebyly tolik vidět. Zrovna proti Nice jsem dal jeden gól z hranice šestnáctky. Druhý byl po krásné uličce od Pavla Horvátha, ten byl trochu z kratší vzdálenosti, ale nebyly to doklepávky, jak si mě všichni dobírají. Občas se tím můžu pochlubit (úsměv).“

Co odveta? V ní jste prohrávali, ale nakonec jste uhráli postupovou remízu 1:1.

„Byla nervózní. Na nás byla velká očekávání, ale moc se nám nedařilo. Měli jsme velké šance na postup, ale během utkání jsme se o něj začali bát. V Nice se hrál otevřený fotbal, dostávali jsme se do šancí, mohli jsme dát i víc branek. U nás se hrálo úplně jinak. Věděli jsme, že nám stačí i remíza 0:0, ale byli jsme trochu nervóznější, zvlášť když jsme dostali gól. Naštěstí jsme pak po standardce vyrovnali a postoupili. Byli jsme šťastní.“

Postoupili jste do čtvrtfinále, kde jste vypadli se Stuttgartem. Na něj jste už neměli?

„Myslím, že mělo vliv, že se hrálo až na jaře, protože na podzim jsme měli podstatně lepší formu. Podzim jsme měli rozjetý s panem Ciprem, který nás vedl ještě v prvním kole proti Lucernu. Ale pak odešel do Innsbrucku. Myslím, že kdyby u nás zůstal a trénoval by nás i na jaře, měli bychom proti Stuttgartu větší šance.