Stačí „troškařit“. Trpišovský kalkulace před Nice odmítá. Jaký je stav kádru?

Přítulných patnáct stupňů, dá se chodit i v tričku. To je jiná písnička než v Česku, které už pár týdnů klepe kosu. Hotové azuro. V příjemném podnebí hned u Středozemního moře si Slavia jde pro postup ze skupiny. Na úkor dnešního soupeře – Nice.

Aspoň takhle se „céčko“ Evropské ligy vyvíjí.

Zatím druhý tým skupiny Bayer Leverkusen nejspíš složí doma Beer Ševu, tím si po čtyřech kolech o něco víc upevní posazení na postupové pozici. A pokud by zároveň „sešívaní“ v Nice neprohráli, přičemž plichta by opravdu stačila, uchovali by si v tabulce aspoň tříbodový náskok na svého francouzského soupeře a k dobru by měli taky lepší vzájemný zápas, což je v celé zápletce vlastně rozhodující.

Pokud by pak vyhrál český mistr za týden doma nad Beer Ševou, Nice by se mohlo třeba přetrhnout, Slavii by pod sebe kolo před koncem už nemohlo stlačit. Situace může mít pochopitelně víc vyústění, nicméně tohle se nabízí jako první. Zkrátka neprohrát, a ostatní ať si dělají, co chtějí…

„Nějaké kalkulace byly před naším zápasem s Beer Ševou, nějaké po něm… Výsledky můžou být různé, ke všemu v téhle covid době,“ straní se z pochopitelných důvodů kouč Jindřich Trpišovský očekávaných scénářů. Ostatně překvapení je v posledních týdnech a měsících nespočet.

„My to máme dané, zápas s Nice potřebujeme odehrát co nejlíp, a co přijde pak, uvidíme. Je důležité nevnímat, co bude potom, zkrátka musíme zvládnout zápas, který je před námi,“ říká s plnou koncentrací k večerní bitvě. „Teď na postup ještě vůbec nemyslíme,“ doplňuje přesvědčivě, byť to má dáno od předsedy klubu Jaroslava Tvrdíka za úkol.

Jenže Slavia si přivezla k Azurovému pobřeží hráče, jejichž start je dost nejistý. Oscar Dorley střídal naposledy v Opavě kvůli zranění, do kupy se pořád dává záložník Lukáš Provod, stále platí „neschopenka“ pro Ondřeje Karafiáta a chybět nejspíš bude i stoper David Hovorka. „Jsou s námi někteří hráči, kteří bohužel nejsou v takovém fyzickému stavu, aby mohli nastoupit od začátku zápasu,“ připustil Trpišovský, že kádr je trochu okleštěný.

Jenže i Nice se muselo vzpamatovávat z rozsáhlého rozpadu kádru kvůli zásahu covidem. Více než deset hráčů áčka mělo být pozitivních, ovšem realizační tým „sešívaných“ si zjišťoval, že jejich soupeř by měl být už skoro pohromadě.

Ať už na tom ale budou obě mužstva jakkoli, jedno si každopádně dnes večer přiblíží postup. V o něco lepší pozici je Slavia.