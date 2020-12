Trpišovský: Že stačí remíza? To je nejzrádnější, my chceme vyhrát

Podle trenéra Jindřicha Trpišovského nesmějí fotbalisté Slavie ve čtvrtečním utkání 5. kola základní skupiny Evropské ligy proti Hapoelu Beer Ševa hledět na to, že jim k postupu do jarní fáze soutěže stačí remíza. Těší ho, že navzdory značné obměně kádru v poslední době současné mužstvo na mezinárodní scéně navazuje na výkony z uplynulých dvou sezon.

Čeští mistři po třech výhrách ve skupině za sebou mají devět bodů stejně jako Leverkusen. Naopak Beer Ševa s Nice získaly pouze po třech bodech. Hapoel k udržení naděje na postup musí v Edenu na rozdíl od domácích vyhrát.

„Jestli nám stačí remíza, na to nesmíme vůbec koukat. Je to to nejzrádnější, co může být. Zítra nás čeká zápas, který chceme vyhrát. Musíme hrát tak, jak jsme zvyklí. Nejsme tým, který umí nebo by chtěl hrát na remízu,“ řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

„Kdybychom něco měnili, nebylo by to pro nás dobré. Je to podobná situace jako před dvěma lety s Petrohradem, akorát že to byl tehdy poslední zápas,“ připomněl Trpišovský utkání s ruským celkem z prosince 2018, které jeho tým vyhrál 2:0, díky čemuž postoupil do vyřazovací fáze, kde došel až do čtvrtfinále.

Úvodní duel ve skupině s Hapoelem prohrála Slavia v Izraeli 1:3. „Myslím, že týmy jsou teď v jiném rozpoložení, než byly tehdy. Hra Beer Ševy je pořád stejná, ať to bylo v Nice, v Leverkusenu anebo v domácí soutěži. Jejich největší zbraní jsou rychlé protiútoky, hrajou ze zataženého bloku. Bude to stejné jako první zápas. Musíme do něho vstoupit aktivně a ohrožovat branku. Čím víc gólů dáme, tím to bude pro soupeře těžší,“ uvedl čtyřiačtyřicetiletý rodák z Prahy.

Vršovického celku se ujal v prosinci 2017. V sezoně 2018/19 došel s mužstvem v Evropské lize mezi osm nejlepších, v následujícím ročníku se Pražané představili po 12 letech v Lize mistrů. Trpišovského těší, že o rok později mají jeho svěřenci na dosah další úspěch v evropských pohárech, přestože tým prošel výraznou změnou.

„Minulý týden jsem koukal na první poločas zápasu, který jsme tady hráli (loni v březnu v osmifinále Evropské ligy) se Sevillou. Obměna týmu je obrovská. Jsem rád, že jsme ve skupině, do níž nám nalosovali špičkový bundesligový a francouzský tým, a my máme kolo před koncem šanci na postup,“ prohlásil Trpišovský.

„Moc si vážím toho, že kluci navazují na dvě sezony předtím, které tady odvedli hráči, kteří už tady nejsou, a že tenhle tým a kluci jsou schopní na mezinárodní půdě jít v jejich šlépějích,“ dodal bývalý kouč Žižkova či Liberce.

Doufá, že jeho asistent Jaroslav Köstl dostane k pátečním 31. narozeninám jako dárek postup. „Oslavy určitě žádné nebudou, protože v neděli nás čeká derby na Spartě. Máme ve čtyřech dnech dva těžké zápasy a pak zase utkání v Leverkusenu, kde se budeme chtít dobře prezentovat. Na oslavy teď není čas, budeme je muset nechat na vánoční svátky,“ konstatoval Trpišovský.