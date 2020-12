Trpišovský po postupu: Simu asi dáme na měsíc na lavici, abychom ho udrželi

Hotovo. Ne dvacet, jak zněl slogan k zisku titulu z minulé sezony, ale Slavia dotáhla postup do jarní fáze Evropské ligy. Podruhé v posledních třech ročnících si zahraje pohárovou vyřazovací část. „Řadím to strašně vysoko, protože když nám vylosovali skupinu a byly tam Leverkusen a Nice, bylo jasné, že aspoň jeden ze špičkových týmů vyspělých soutěží musíme vyřadit,“ váží si čerstvého úspěchu kouč Jindřich Trpišovský.

Což se povedlo, konkrétně to odnesla Nice...

„Byla to hodně otevřená skupina. Nice i Leverkusen jsou hodně ofenzivní týmy, v jejich zápasech padá hodně gólů. Nice byla trošku tlačena výsledky k tomu, aby v obou zápasech s námi hrála na vítězství a daly se u ní najít skulinky dozadu. Kluci v těch dvou zápasech dali šest gólů.“

Obecně se vám střelecky dařilo, máte jedenáct branek po pěti zápasech, zatímco v minulých dvou sezonách v základních skupinách evropských pohárů jste nastříleli dohromady osm gólů. Co se změnilo?

„Velký přínos na těch gólech má samozřejmě Sima, který jde z druhé vlny a dobře doplňuje vápno, má výskok, hru hlavou. Víc hráčů do ofenzivy je takhle komplexních, naše hra je víc kultivovaná, víc proměňujeme šance. Náš příběh z Champions League je všude známý, o tom spalování... Tohle se nám teď stalo jen venku s Beer Ševou, jinak jsme byli produktivní. A co se týče té předchozí skupiny v Evropské lize, ta zase byla hodně defenzivní, Kodaň, Bordeaux, i v zápasech Petrohradu padalo málo gólů. Tady to bylo víc otevřené.“

Zmínil jste Abdallaha Simu, teď dal dva góly. Je něco, čím by vás ještě mohl překvapit?

„Teď jsem ze srandy říkal, že ho budeme muset na měsíc posadit na lavici, aby nám tu na jaro vydržel. Jeho progres je neuvěřitelný. Neumím ani odhadnout, kde je jeho strop. Ani neumím říct, co dělá špatně. Je to prostě komplexní hráč, přitom hraje trošku s jazykovou bariérou, ne všemu úplně rozumí. Pilně se učí angličtinu, kluci mu pomáhají, ale občas prostě neví, co se kolem něj děje. Přesto nám neskutečně pomáhá. Je to opravdu neuvěřitelný příběh. Jsem rád, že jsme ho na poslední chvíli dopsali na soupisku Evropské ligy, asi po pěti trénincích s áčkem, na postupu se podílel zásadně. Vlastně mě překvapuje pořád... Teď třeba tím jordanovským výskokem při gólu na 1:0, má prostě všechno. Překvapit by mě ještě mohl leda tím, až dá gól levou nohou ze třiceti metrů, tam cítím malou slabinku.“ (smích)

Bude před derby díky postupu pohoda?

„Myslím, že tam zase rozhodne ta hodina H, ta konkrétní chvíle, kdo bude líp připravený. Zápasy předtím s tím nemají moc společného. Nerozhoduje, co bylo ve čtvrtek, nebo přes týden, rozhodne odvaha. Může to napovědět, ale do konce ligy bude i tak zbývat ještě hodně kol. Pojedeme tam s tím, že chceme uhájit příčku, kterou teď držíme. Je to největší zápas v Česku, všechno se maže, bohužel je smutné, že to bude bez diváků.“