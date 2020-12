Liberec vyhodil Gentu trenéra! Není prostor na excesy, řekl Hoftych o oslavách

Druhá výhra ve skupině, koeficient plesá a sebevědomí hráčů poroste, že?

„Byl to dobrý zápas. Už minulý týden proti Hoffenheimu bylo vidět, že jsme po koronaviru dotrénovaní a vracíme se do běžecké i herní formy… Minule jsme na soupeře nestačili, teď ano. Samozřejmě byl soupeř v určitých chvílích nebezpečný, je silný v přechodu přes křídelní prostory, soubojích jeden na jednoho a průnikovkách… Hráli jsme ale aktivně, byli poctiví a každý hráč ze sebe vydal maximum. Tím jsme si vítězství zasloužili.“

Trenér Gentu Wim De Decker byl před oběma zápasy sebevědomý, berete dvojnásobný skalp jako satisfakci?

„Satisfakci… Spíš mě překvapila slova o našem špatném trávníku v Liberci, protože tento v Gentu je určitě mnohem horší. U nás trávníkáři odvádí skvělou práci, technický stav tohoto hřiště byl naopak dost špatný. Za to samozřejmě nemůže trenér, ale neměl by se vyjadřovat o tom našem. Každý si žijeme svůj příběh, on má svých problémů dost, nedaří se týmu v lize i poháru. My si obou výher vážíme.“

Poslední teoretická naděje na postup se rozplynula remízou Crvene zvezdy s Hoffenheimem. Mrzí o to víc minulá prohra, kdy jste do 77. minuty drželi stav 0:0?

„Kdybychom posledně remizovali s Hoffenheimem, třeba by zase dopadl jinak čtvrteční výsledek v Bělehradě. Každý by chtěl postoupit, měli jsme své problémy s koronavirovým výpadkem. Jsme hlavně rádi, že jsme se prezentovali ve skupině dobrými výkony. Vybojovali jsme v koeficientu nějaké body a věřím, že ještě nějaké přidáme. Za mě postoupila dvě nejlepší mužstva, tak to zkrátka je. Blahopřejeme jim hodně štěstí do jarní fáze, Crvene zvezdě se ale samozřejmě budeme snažit znepříjemnit život. Chceme se rozloučit se skupinou dobrou hrou.“

Zápas Evropské ligy poprvé v historii pískaly kompletně ženské sudí. Co na jejich výkon říkáte?

„Hlavní rozhodčí to měla velmi těžké. Snažila si zjednat respekt za každou cenu, bylo vidět, že ji chybí trocha citu. Možná byla nervózní. Během zápasu jsem ale žádné chyby neviděl, nechávala hře volnost a nedávala tolik karet, což bylo dobře. Vzhledem k tomu, že domácí byli nervózní z průběhu, vznikaly však zvláštní situace. Měli jsme zahrávat míč my, ale sudí situaci otočila… Až do závěru pískala velmi dobře.“

Na Gentu se s přibývajícím časem projevovala frustrace…

„Už Jaremčuk tam měl několik zbytečných výlevů v první půli. Bylo na nich vidět, že nechtějí prohrát… Možná i kvůli trenérovi, který dával najevo, že jsou lepší. Mužstvo pak bylo podrážděné. Šlo o soupeřův problém, pro nás čas utíkal. Hrálo nám to do not.“

A co prapodivné střídání ze 70. minuty, kdy měl nastoupit Odjidja-Ofoe, kterého sudí však poslala zpět mimo hřiště. Víte, o co přesně šlo?

„Mám relativně dobré informace, protože jsme to řešili před zápasem. Šlo o hráče, který byl napsaný v základní sestavě, asi dvacet minut před zápasem ho ale vyndali. Údajně kvůli zranění. Jestli jsem dobře pravidla pochopil, tak už pak v průběhu nemohl nastoupit, protože byl vytažený ze sestavy v určitém časovém limitu před výkopem a ještě kvůli zranění. Chyba domácího realizačního týmu.“

Hráli jste mnohem aktivněji než v prvním vzájemném zápase. Byl to cíl, nebo vám to obrana Gentu zkrátka dovolila?

„Byl to cíl. Chtěli jsme být aktivnější už minule proti Hoffenheimu, který nám to ale nedovolil. Tentokrát jsme cítili, že hráči na aktivitu mají. Na to, abychom v Belgii něco uhráli, jsme nemohli být zalezlí. Museli jsme hrát aktivně směrem dopředu, což jsme plnili od začátku.“

V Belgii přespáváte, do Liberce se vracíte až v pátek. Povolíte hráčům oslavu?

„Počítali jsme s hráči, že nás za 19 dní čeká sedm zápasů. Hrajeme znovu už v pondělí, není prostor na nějaké… excesy. Nebudeme ale hráče kontrolovat, jestli si dají pivo. Budeme dělat mrtvé brouky a my s kolegy si umíme užít každý den, takže si užijeme i tento.“