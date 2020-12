Mourinho o Evropské lize: Skupina hráče nemotivuje, pro mě nic nového

Trenér fotbalistů Tottenhamu José Mourinho přiznal po remíze 3:3 na hřišti LASK Linec, kterým si „Kohouti“ zajistili postup do play off, že základní část Evropské ligy řadu jeho svěřenců nemotivuje a hrát v ní považují za nutné zlo. Už když před třemi lety vyhrál soutěž s Manchesterem United, stěžoval si sedmapadesátiletý Portugalec, že hráče začíná Evropská liga zajímat především na hřištích soupeřů až od vyřazovací fáze.

„Myslím, že jde o stejnou situaci, kterou jsem zažil dříve v Manchesteru United, kdy jsme ve skupinové fázi prohráli dvě utkání venku. Oproti zápasům Premier League jsem viděl obrovský rozdíl v intenzitě, komunikaci mezi hráči a jejich nadšení,“ řekl Mourinho BBC.

„Ve skutečnosti tedy nezažívám nic nového. Věděl jsem, že základní skupina Evropské ligy některé hráče nemotivuje. Až když se probojujete do play off, narazíte na lepší soupeře, kteří vás dostanou do potíží a tým čelí zápasům jiným způsobem,“ doplnil portugalský kouč.

Mourinho vidí velký rozdíl také mezi domácími a venkovními zápasy. „Náš tým doma je jiný než tým venku. Když jedeme do Antverp, do Razgradu, do Lince, kde trpíte kvůli počasí, prázdnému stadionu a nulové atmosféře, mám zkušenost, že někteří hráči mají pocit, že tady nemají co dělat,“ uvedl Mourinho, aniž by konkrétní hráče jmenoval.

„Rozpor je pak v tom, že jsou tu hráči jako Son (Hung-min) a Pierre (Hojbjerg), kteří většinou nastupují v základní sestavě, a těm nezáleží na tom, kde a v jaké soutěži hrají. Jsou k dispozici týmu po celou dobu. Buďte si jistí, že v neděli proti Arsenalu budou všichni mí hráči na zápas natěšení jako oni,“ poukázal Portugalec na nedělní šlágr anglické ligy.

Mourinho, který po zápase s Lincem ocenil útočníka Garetha Balea za 200. gól v profesionální kariéře, od svého týmu v severolondýnském derby očekává výrazně lepší výkon. Zároveň prozradil, že tentokrát bude týmu k dispozici i lídr Harry Kane.

„Mohl bych teď začít blafovat nebo předstírat, že má velké zdravotní potíže, kvůli kterým (v Linci) nehrál. Nemá žádné problémy, v neděli bude hrát,“ dodal kouč Tottenhamu.