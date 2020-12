KOEFICIENTY: Česko si o jedno místo polepšilo. Klíčová patnáctka je daleko

České kluby se vinou odečtu výsledků za nadprůměrnou sezonu 2015/16 v úvodu tohoto pohárového ročníku propadly až na 21. místo. V základní skupině Evropské ligy ale ve čtvrtek potřetí za sebou vyhrály dva ze tří zápasů a v žebříčku se posouvají. Aktuálně se dostaly před Švýcarsko.

Díky výhře Slavie nad Beer Ševou 3:0 a vítězství Liberce 2:1 v Gentu snížily tuzemské týmy ztrátu na elitní patnáctku o 0,425 bodu. Sparta prohrála 1:2 v Lille a tentokrát nic nezískala. Za vítězství v hlavní fázi pohárů se připisují dva body, za remízu jeden. Zisk se dělí počtem zástupců v pohárech, v českém případě pěti.

Aktuálně se hraje o nasazení pro přespříští sezonu 2022/23. V ročníku 2021/22 má ještě český fotbal nadále jistotu pěti účastníků v pohárech, neboť se po minulé sezoně těsně udržel v patnáctce.

Aby se tuzemské kluby do první patnáctky vrátily, musely by přeskočit ještě tři země. Čtrnáctý Kypr a těsně patnácté Dánsko mají před posledním kolem skupin ve hře už jen jeden tým a jejich zbylý zástupce už navíc nemůže postoupit do jarní části pohárů, kterou si naopak zahraje Slavia. Také šestnáctému Srbsku připisuje body už jen jediný celek - Crvena zvezda Bělehrad, která si ale zajistila postup. Sedmnácté Řecko má ve hře tři týmy, naději na účast v jarní fázi už drží jen Olympiakos Pireus.

Trojice Slavia, Sparta a Liberec by musela v této sezoně získat ještě o minimálně 15 bodů více než dánský Midtjylland nebo kyperská Omonia Nikósie. Čeští zástupci by tak oproti jednomu z konkurentů museli dosáhnout ještě aspoň na sedm výher a jednu remízu.

Zároveň by české trio muselo uhrát ještě nejméně o šest bodů více než Crvena zvezda, na Srbsko totiž tuzemské kluby aktuálně ztrácejí 1,2 bodu. Řecko už je na dohled, k jeho dostižení stačí uhrát o remízu více. Zároveň české týmy pod sebou musejí udržet devatenácté Švýcarsko, které ztrácí jen 0,075 bodu. Posun na 15. místo tak nadále zůstává málo reálný.

Oproti minulé sezoně se českým týmům v pohárech daří mnohem víc. V tomto ročníku uhrály už 24 bodů, což je například stejně jako dvanáctá Ukrajina a od 13. místa nejvíce spolu s Izraelem, který je aktuálně na 21. pozici. Slavia a Liberec zatím přispěly 8,5 body, Sparta čtyřmi, Plzeň 2,5 a Jablonec polovinou bodu.

Pokud se tuzemské kluby nedokážou do elitní patnáctky vrátit, v přespříští sezoně budou hrát poháry jen ve čtyřech a přijdou o jedno místo v kvalifikaci Ligy mistrů. Do prestižní soutěže by šel pouze šampion, zbylou trojici by čekala Evropská konfederační liga, která bude mít premiéru od příštího ročníku. V sezoně 2021/22 do ní půjdou dva z pěti českých zástupců, první dva celky z domácí ligy čeká kvalifikace Ligy mistrů a jeden tým pak Evropská liga.